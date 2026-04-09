Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho gần 140 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và chất lượng hoạt động của các chi bộ, ngày 9/4, Đảng ủy xã Yên Khương phối hợp với Đảng ủy xã Yên Thắng và Trung tâm Chính trị xã Đồng Lương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 136 cán bộ, đảng viên là bí thư chi bộ, cấp ủy viên đến từ các thôn, bản, đơn vị trên địa bàn các xã Yên Khương, Yên Thắng, Đồng Lương.

Trong thời gian học tập, các học viên được tiếp thu nhiều nội dung quan trọng như: Nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, công tác tuyên giáo; kỹ năng sinh hoạt chi bộ; phương pháp triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại cơ sở và phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở; hướng dẫn sử dụng các phần mềm như sổ tay đảng viên, sinh hoạt chi bộ và một số tình huống phát sinh trong thực tiễn...

Đại diện Trung tâm Chính trị xã Đồng Lương truyền đạt nội dung liên quan tại lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh việc truyền đạt lý thuyết, lớp học còn dành thời gian trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Qua đó giúp các học viên nắm vững hơn về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đông đảo học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ cơ sở được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

