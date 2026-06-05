Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế, nghiệp vụ đối ngoại

Ngày 5/6, Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế, nghiệp vụ đối ngoại năm 2026.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, gần 380 học viên là cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa đã được nghe báo cáo viên Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin về tình hình thế giới, khu vực và quan điểm, đường lối đối ngoại Đảng, Nhà nước Việt Nam trong tình hình mới; Một số nội dung lưu ý liên quan đến triển khai công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; Công tác bảo hộ công dân và sử dụng hộ chiếu công vụ.

Đây đều là những nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và triển khai hoạt động đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, giúp cán bộ, công chức nắm vững và vận dụng hiệu quả các kiến thức mới vào công việc.

Đây cùng là dịp để cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực quản lý nhà nước về công tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Vân Anh