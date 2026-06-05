Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế, nghiệp vụ đối ngoại

Vân Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/6, Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế, nghiệp vụ đối ngoại năm 2026.

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế, nghiệp vụ đối ngoại

Ngày 5/6, Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế, nghiệp vụ đối ngoại năm 2026.

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế, nghiệp vụ đối ngoại

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, gần 380 học viên là cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa đã được nghe báo cáo viên Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin về tình hình thế giới, khu vực và quan điểm, đường lối đối ngoại Đảng, Nhà nước Việt Nam trong tình hình mới; Một số nội dung lưu ý liên quan đến triển khai công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; Công tác bảo hộ công dân và sử dụng hộ chiếu công vụ.

Đây đều là những nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và triển khai hoạt động đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế, nghiệp vụ đối ngoại

Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, giúp cán bộ, công chức nắm vững và vận dụng hiệu quả các kiến thức mới vào công việc.

Đây cùng là dịp để cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực quản lý nhà nước về công tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Vân Anh

Từ khóa:

#Kiến thức #Hội nhập quốc tế #bồi dưỡng #Quản lý nhà nước #Cán bộ công chức #Bộ ngoại giao #Học viên #nghiệp vụ #Địa phương #Triển khai

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Quân

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Quân

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/6, tại xã Thanh Quân, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 7 gồm các đại biểu: Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Tĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóa Quỳ; Lò Thị Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Bãi...
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Tú

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Tú

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/6, tại xã Cẩm Tú, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 11 gồm các đại biểu: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Nhàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Tú; Vũ Thị Thu, Bác sĩ...
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Mục tiêu, các khâu đột phá, chương trình, đề án, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Mục tiêu, các khâu đột phá, chương trình, đề án, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2026 – 2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam với phường châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” đã xác định Mục tiêu, các khâu đột phá, chương trình, đề án, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh