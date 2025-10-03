Bộ trưởng Tài chính Mỹ kỳ vọng “bước đột phá lớn” trong đàm phán thương mại với Trung Quốc

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC mới đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ lạc quan rằng, các cuộc đàm phán sắp tới với Trung Quốc có thể mang lại một “bước đột phá lớn” trong quan hệ thương mại song phương.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trả lời phỏng vấn kênh CNBC - Ảnh: CNBC

Theo ông Bessent, điểm nhấn quan trọng sẽ là cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 31/10-1/11. Ông cũng bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại song song với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Ông cho rằng, vòng đàm phán thứ năm giữa hai nước “sẽ cho thấy một bước đột phá khá lớn”.

Với việc cuộc gặp dự kiến diễn ra trong 4 tuần tới, các bên sẽ phải chốt các điều khoản về thuế nhập khẩu, hạn ngạch, kiểm dịch và chuỗi cung ứng. Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn đậu tương làm chủ đề trọng tâm cho cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, với thông điệp rõ ràng rằng: Mỹ coi nông nghiệp là điểm yếu cần giải quyết để làm cầu nối với Trung Quốc. Trung Quốc trước đây đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ chỉ mua đậu tương nếu Mỹ bỏ các mức thuế mà Trung Quốc cho là “không hợp lý”.

Nếu cuộc đàm phán thành công, những điều chỉnh này có thể mở ra mùa xuất khẩu mới cho ngành đậu tương Mỹ và giúp cân bằng lại thị trường nông nghiệp toàn cầu vốn đang xoay chuyển mạnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia theo dõi cuộc đàm phán giữa 2 siêu cường cảnh báo rằng, việc phục hồi mua đậu tương từ Mỹ không dễ dàng, nếu các bất đồng thương mại khác không được xử lý trước. Vấn đề kiểm soát công nghệ, an ninh dữ liệu và căng thẳng địa chính trị vẫn là rào cản lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản năm 2019 - Ảnh: GreekReporter

Phản ứng trước động thái trên của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định: “Bản chất của hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là cùng có lợi. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc điện đàm gần đây”.

Giới quan sát nhận định, cuộc gặp Mỹ - Trung sắp tới được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ 2 quốc gia: Nếu thành công, có thể khơi thông xuất khẩu của người nông dân Mỹ; nếu thất bại, nông nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục chịu tổn thương khi các thị trường thay thế - như Brazil - đã chiếm thế chủ đạo.

Thanh Giang (Nguồn: CNBC, Bloomberg, South China Morning Post)