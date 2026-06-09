Bộ trưởng quốc phòng EU thảo luận thách thức an ninh mới

Các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) vừa nhóm họp không chính thức tại thủ đô Nicosia (Cộng hòa Síp) trong 2 ngày 7-8/6 để thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách đối với châu Âu.

Bộ trưởng quốc phòng EU họp tại Síp, thảo luận thách thức an ninh mới. Ảnh: Reuters.

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU, Kaja Kallas, trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU của Síp.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là tìm cách huy động nguồn lực từ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Các nước thành viên cũng trao đổi về việc tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong bối cảnh nhu cầu bổ sung vũ khí và đạn dược ngày càng lớn.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, các bộ trưởng dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình Trung Đông, đặc biệt là những diễn biến mới tại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại và năng lượng toàn cầu. EU cũng xem xét việc mở rộng vai trò của chiến dịch hải quân ASPIDES nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, bà Kallas khẳng định các nước thành viên tiếp tục duy trì sự đoàn kết trong việc hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép đối với Nga. Theo bà, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Nga và EU đang chuẩn bị bổ sung hơn 80 cá nhân, tổ chức mới vào danh sách trừng phạt.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU, Kaja Kallas (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Síp Vasilis Palmas trong cuộc họp báo sau Hội nghị. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Síp Vasilis Palmas nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một châu Âu mạnh mẽ, có khả năng tự bảo đảm an ninh và quốc phòng trong bối cảnh môi trường chiến lược ngày càng phức tạp. Ông cho rằng EU cần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp chặt chẽ hơn để ứng phó với các mối đe dọa mới nổi.

Cuộc họp tại Nicosia được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước Hội đồng Đối ngoại EU vào giữa tháng 6 và quá trình hoàn thiện Chiến lược An ninh châu Âu mới, trong bối cảnh châu Âu đang chịu sức ép phải tăng cường năng lực phòng thủ và giảm phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.

Ngọc Liên