Bộ Tài chính ưu đãi thuế xăng E10 nhằm thúc đẩy lộ trình năng lượng sạch

Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý 2, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết, cơ quan này đang chủ động rà soát và thực thi nhiều chính sách ưu đãi tài chính quan trọng để hỗ trợ xăng sinh học E10.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 29 về việc thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Theo đó, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện các quy định liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này để trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh nếu cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thị trường năng lượng sạch phát triển.

Về cơ cấu thuế hiện hành, ông Tuấn nhấn mạnh xăng E10 đang được hưởng mức thuế tiêu thụ đặc biệt rất ưu đãi là 7%, thấp hơn đáng kể so với mức 10% đang áp dụng cho xăng khoáng thuần túy. Bên cạnh đó, pháp luật về thuế bảo vệ môi trường cũng quy định chỉ thu thuế đối với phần nhiên liệu hóa thạch cấu thành trong xăng hỗn hợp. Điều này có nghĩa là phần ethanol trong xăng E10 được hoàn toàn loại trừ khi xác định nghĩa vụ thuế bảo vệ môi trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh về giá so với các loại nhiên liệu truyền thống, từ đó trực tiếp giảm chi phí cho người tiêu dùng và khuyến khích việc chuyển đổi thói quen sử dụng nhiên liệu xanh.

Đối với hoạt động sản xuất, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu mặt hàng ethanol từ mức 10% xuống còn 5%. Quyết định này nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên liệu pha chế trong bối cảnh sản lượng ethanol trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Việc hạ thuế suất nhập khẩu không chỉ giúp giảm giá thành sản xuất xăng sinh học mà còn đảm bảo nguồn cung ổn định cho lộ trình triển khai E10. Đồng thời, các dự án sản xuất xăng sinh học và năng lượng sạch hiện vẫn đang được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất, bao gồm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu máy móc thiết bị.

Trong thời gian tới, ông Tuấn nhấn mạnh Bộ Tài chính cam kết sẽ bám sát các chỉ đạo tại Nghị quyết 29/2026/NQ-CP ngày về thí điểm chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, để hoàn thiện hành lang pháp lý đồng thời đánh giá kỹ lưỡng tác động của các chính sách thuế hiện hữu./.

Theo TTXVN