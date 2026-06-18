Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9?

Liên quan đến đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9, lãnh đạo Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết hiện nay chưa có chỉ đạo chính thức liên quan đến đề xuất thêm ngày nghỉ này.

Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật hoạt động Chữ thập đỏ sẽ có những thay đổi về quy định ban hành ngày nghỉ lễ hàng năm, bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ.

Đây là thông tin được bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đưa ra tại họp báo định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức chiều 18/6.

Trước đó, theo báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn gửi đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (để người dân cả nước được nghỉ từ mùng 2/9 đến hết 5/9).

Đề xuất trên nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Liên quan đến đề xuất thêm 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9, Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, hiện nay chưa có chỉ đạo chính thức liên quan đến đề xuất thêm ngày nghỉ này.

Thông qua nắm bắt từ thực tiễn, bà Hạnh cho biết việc đề xuất thêm 2 ngày nghỉ có nhiều luồng thông tin, trong đó có những thông tin cho rằng chưa thực sự cần thiết.

Bên cạnh có công đoàn viên muốn nghỉ để đưa con đi khai giảng, thì vẫn có công nhân không muốn nghỉ mà dành thời gian này đi làm để kiếm thêm thu nhập. “Về vấn đề này cần nắm bắt, theo dõi thêm dư luận và chỉ đạo của các cấp”, bà Hạnh thông tin thêm.

Trong khi xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Cục Việc làm đã chủ động đề xuất Bộ nội dung, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 năm trước liền kề.

Lý giải về đề xuất này, bà Hạnh cho biết hiện nay Thủ tướng mới quy định tổng số ngày nghỉ mà chưa quy định cụ thể về ngày nghỉ. Do đó trong đợt sửa luật lần này, Bộ đã đề xuất sửa đổi để quy định cụ thể và rõ ràng về các số ngày nghỉ. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ thông báo cụ thể.

Hiện nay, Bộ luật Lao động quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và ngày Quốc khánh. Sau khi Thủ tướng quyết định, giao Bộ Nội vụ công bố.

Song thực tế, ngày nghỉ lễ chính thức mà rơi vào ngày nghỉ hằng tuần thì sẽ phải thực hiện hoán đổi. Theo bà Hạnh, việc này phải lấy ý kiến, tổng hợp của các bên liên quan, dẫn tới sự thiếu chủ động sắp xếp từ đầu năm cho doanh nghiệp, người dân, cơ quan đơn vị. Vì vậy, việc luật giao quyền cho Thủ tướng quy định ngày nghỉ sẽ phù hợp.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, từ 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết một năm lên 12 ngày.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-noi-vu-noi-gi-ve-de-xuat-bo-sung-them-2-ngay-nghi-dip-le-quoc-khanh-29-post1117247.vnp