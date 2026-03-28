Bỏ Nghị định 100, vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt thế nào?

Cục CSGT vừa có thông tin phản hồi về việc bãi bỏ Nghị định 100 trong xử phạt vi phạm giao thông. Theo đó việc kiểm tra, xử lý nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo nghị định mới.

Một chốt kiểm soát nồng độ cồn tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Ngày 26/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cùng ngày Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5.

Điểm đáng chú ý, nghị định này bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP (văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

Trước thông tin nêu trên, một số bạn đọc thắc mắc, vậy sau khi bỏ Nghị định 100, việc lực lượng CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo nghị định, luật nào?

Trao đổi với phóng viên Dân trí , đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trước hết người dân cần hiểu, việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

“Sau khi bãi bỏ Nghị định 100, việc xử lý về vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe”, vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Theo Cục CSGT, năm 2020 Nghị định 100 có hiệu lực thi hành.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với một tài xế (Ảnh: Trần Thanh).

"Tới ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được thi hành. Khi Nghị định 168 có hiệu lực, nó đã thay thế các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Nghị định 100.

Tiếp đó, ngày 26/3, khi Nghị định số 81/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nó đã thay thế nốt phần quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt", vị đại diện Cục CSGT lý giải.

Như vậy, sau khi bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 100, việc xử lý, xử phạt vi phạm nồng độ cồn sẽ được áp dụng theo Nghị định 168/2024, đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Điểm khác biệt chính trong xử lý vi phạm nồng độ cồn giữa Nghị định 168 và Nghị định 100 là việc trừ điểm GPLX. Theo đó, tại Nghị định 168, người vi phạm nồng độ cồn sẽ bị trừ điểm GPLX (từ 4 đến 10 điểm tùy mức độ) song song với việc bị phạt tiền và tước quyền sử dụng GPLX, thay vì chỉ bị tước GPLX như trước tại Nghị định 100.

Quy định xử phạt về vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 168/2024 Lái xe máy: Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Lái ô tô: Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Lái xe đạp: Nghị định 168/2024 đã quy định rõ, người điều khiển xe đạp mà vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/lít khí thở sẽ bị phạt 100.000 đến 200.000 đồng; vi phạm ở mức 0,25mg/lít khí thở đến 0,4mg/lít khí thở, bị phạt tiền 300.000 đến 400.000 đồng; vi phạm vượt mức 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt 400.000 đến 600.000 đồng.

