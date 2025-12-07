Bộ môn quần vợt: Làm mới để vươn tầm

Được thành lập vào năm 2018, đến nay bộ môn quần vợt (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh) đã từng bước xây dựng được lực lượng vận động viên (VĐV) ổn định, đồng thời làm mới mình để hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Các VĐV Thanh Hóa thi đấu môn quần vợt bãi biển - nội dung mà Thanh Hóa dẫn đầu toàn quốc những năm qua.

Quần vợt Thanh Hóa được xem là “con nhà nghèo” với điều kiện khó khăn hơn rất nhiều so với các trung tâm mạnh, có sự đầu tư lớn về nhiều mặt của các tỉnh, thành, ngành khác như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội... Hiện tại bộ môn có 3 huấn luyện viên (HLV) và 13 VĐV, trong đó có 1 VĐV tuyến tỉnh, 6 VĐV tuyến trẻ và 6 VĐV tuyến năng khiếu.

Vì lực lượng đa phần là tuyến trẻ, năng khiếu nên tại giải vô địch quốc gia, đội tuyển quần vợt Thanh Hóa rất khó có huy chương do sự thua thiệt về nhiều mặt. Tuy vậy, minh chứng cho hiệu quả của công tác đào tạo trẻ, quần vợt Thanh Hóa có thành tích rất tốt tại giải quần vợt trẻ quốc gia ở các lứa tuổi từ 12 đến 14. Một năm sau khi thành lập đội tuyển, hai tay vợt trẻ Nguyễn Việt Hoàng và Phạm Xuân Vũ của Thanh Hóa đã xuất sắc giành HCV và HCB tại Giải quần vợt trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2019. Tiếp đó đội tuyển giành 1 HCV đơn nam Giải quần vợt vô địch năng khiếu toàn quốc và vô địch thanh thiếu niên toàn quốc - Cúp Hanaka 2022; giành 1 HCV, 1 HCĐ tại Giải vô địch trẻ toàn quốc năm 2023; 4 HCĐ Giải vô địch trẻ toàn quốc năm 2025.

Nhận thấy nội dung quần vợt bãi biển bước vào thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, có hệ thống giải đấu từ cấp châu lục cho tới thế giới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã chuyển hướng đầu tư cho quần vợt bãi biển, từng bước xây dựng trở thành môn thể thao thế mạnh của Thanh Hóa.

Là môn thể thao khá non trẻ, mới bắt đầu huấn luyện và thi đấu từ năm 2022 nhưng quần vợt bãi biển từ môn thể thao tiềm năng đã nhanh chóng khẳng định vị thế số 1 của Thanh Hóa tại các giải đấu. Điều này được khẳng định bằng thành tích dẫn đầu toàn đoàn tại Giải vô địch quần vợt bãi biển quốc gia các năm 2022, 2023 và 2024. Không chỉ khẳng định ưu thế sân nhà tại giải đấu lần thứ nhất (năm 2022) và lần thứ ba (năm 2024), các tay vợt trẻ Thanh Hóa vẫn giữ được vị trí số 1 tại giải đấu lần thứ hai (năm 2023) tại Quảng Nam.

Một điểm mạnh nữa của bộ môn quần vợt Thanh Hóa chính là ở nội dung soft tennis. Dù soft tennis đã ra đời từ khá lâu và bắt đầu xuất hiện tại ASIAD từ những năm 90 của thế kỷ 20, tuy nhiên đến tháng 9/2014 đội tuyển soft tennis Việt Nam mới lần đầu thi đấu môn này ở ASIAD 17. Ngay cả hiện tại ở trong nước cũng rất ít người biết đến môn thể thao này.

Dù là môn rất mới nhưng các VĐV quần vợt Thanh Hóa lại nắm bắt rất nhanh trong cả tập luyện và thi đấu. Minh chứng là VĐV Phạm Xuân Vũ đã giành được HCĐ tại Giải vô địch thế giới soft tennis Anseong 2024 lần thứ 17, năm 2024 tại Hàn Quốc và hiện trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu lớn nòng cốt đều là các VĐV Thanh Hóa, nổi bật như: Phạm Xuân Vũ, Nguyễn Việt Hoàng, Lê Bảo Anh...

Khó khăn hiện nay đối với không chỉ bộ môn quần vợt Thanh Hóa mà còn trong cả nước chính là quần vợt đang rơi vào tình trạng hụt hơi, cả về số lượng giải đấu lẫn định hướng phát triển từ những nhà hoạch định chiến lược. Nguyên nhân một phần chính là việc làn sóng pickleball du nhập mạnh mẽ. Sự bùng nổ pickleball không chỉ thu hút người chơi phong trào mà còn tạo ra một hướng đi mới cho các tay vợt chuyên nghiệp, cả về sự nghiệp lẫn tài chính. Các giải quần vợt từ đó ít dần, khó cho các tay vợt có cơ hội thi đấu cọ xát, dẫn đến việc tìm kiếm các gương mặt tài năng để chiêu mộ, đào tạo từ các giải đấu cũng như “mò kim đáy biển”.

Trước làn sóng pickleball, đặc biệt việc pickleball được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, với 5 bộ huy chương sẽ được trao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã nhanh nhạy thành lập môn pickleball trong phân môn đội tuyển quần vợt, đồng thời bố trí nhân sự và cán bộ quản lý, HLV và VĐV của bộ môn phù hợp, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Sự đổi mới trong huấn luyện, cùng với sự nỗ lực của các VĐV, ngay sau khi thành lập môn pickleball, VĐV Phạm Xuân Vũ đã trở thành nhà vô địch đôi nam U18 PPA Tour Asia - MB Việt Nam Cup 2025, giành HCV tại Giải trẻ pickleball vô địch quốc gia.

Điều đáng mừng là các VĐV tên tuổi như: Phạm Xuân Vũ, Nguyễn Việt Hoàng, Phạm Nhật Minh, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Tuấn Linh đều đang có phong độ cao, bên cạnh đó là các VĐV trẻ đầy hứa hẹn như: Phạm Trần Quang Minh, Lương Anh Phúc, Lê Bảo Anh... Đặc biệt là các VĐV vừa thi đấu tốt tại giải quần vợt truyền thống trẻ quốc gia hàng năm, vừa giành thành tích cao tại giải vô địch quần vợt bãi biển quốc gia trong những năm qua, đồng thời lại chơi hay cả ở nội dung solf tennis và pickleball.

HLV trưởng đội tuyển quần vợt Thanh Hóa Phạm Trung Dũng cho biết: “Quần vợt Thanh Hóa tự tin khi hiện nay sở hữu các tay vợt có chuyên môn vững vàng, được đánh giá cao. Thành tích thời gian qua chính là tiền đề để ban huấn luyện có thêm động lực đầu tư, giúp cho những tay vợt của tỉnh gặt hái thêm nhiều thành công ở những đấu trường danh giá hơn. Với mục tiêu có HCV ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 (môn pickleball), đội tuyển sẽ tập trung đầu tư cao cho các gương mặt chủ chốt, tiếp tục rèn giũa đội ngũ trẻ làm lực lượng kế cận bảo đảm chất lượng”.

