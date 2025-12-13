Bộ Giáo dục lên tiếng về vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận

Theo Cục Quản lý chất lượng-Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bằng trình độ đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores cấp cho các học viên chưa đủ điều kiện để được công nhận theo quy định hiện hành.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. (Nguồn: Dân Trí)

Tối 12/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông tin phản hồi về việc công nhận văn bằng và hoạt động liên kết đào tạo liên quan đến Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Những ngày qua, một số cơ quan báo chí phản ánh về việc một số cựu sinh viên đã theo học chương trình của Đại học Liverpool John Moores (Anh) và được đào tạo trực tiếp tại Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Tuy nhiên, khi sinh viên đi xác nhận văn bằng tại Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mới biết văn bằng đại học của mình chưa đủ điều kiện để công nhận tại Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được thông tin, phản ánh của người học và một số cơ quan báo chí liên quan đến việc công nhận văn bằng được cấp theo chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London với Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương Quốc Anh).

Đối với đề nghị công nhận văn bằng trình độ đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) cấp cho một số người học, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị do một số người học cung cấp, căn cứ theo hồ sơ, xác nhận của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London; căn cứ điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có các văn bản trả lời, trong đó nêu rõ: văn bằng trình độ đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores cấp cho các học viên này chưa đủ điều kiện để được công nhận theo quy định hiện hành.

Đối với các thông tin phản ánh trên báo chí về việc công nhận văn bằng và hoạt động liên kết đào tạo liên quan đến Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, sáng 12/12, đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ (Cục Quản lý chất lượng, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Văn phòng Bộ) đã họp để rà soát, trao đổi, thống nhất tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu, thông tin hiện có, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ nhận thấy đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân (Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Cao đẳng thời trang London-Hà Nội; Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); Học viện Thời trang London; Trường Đại học Liverpool John Moores...), có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế.

Vì vậy, cần tiếp tục đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London để xác minh, làm rõ về những vấn đề mà các cơ quan báo chí và người học phản ánh.

Bộ cũng đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London theo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành./.

Theo Vietnam+