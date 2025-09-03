Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ xã Yên Nhân khắc phục hậu quả bão số 5

Ngay trong ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ngọc Lặc cùng lực lượng dân quân địa phương hành quân về xã Yên Nhân, khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Các lực lượng đã tập trung dọn dẹp, sửa chữa tại Trường Tiểu học Yên Nhân 1, Tiểu học Yên Nhân 2, Trường Mầm non và THCS Yên Nhân, bảo đảm các điểm trường kịp thời khai giảng theo kế hoạch. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân thu dọn nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Thống kê tại xã Yên Nhân có 25 nhà sập hoàn toàn, 66 nhà thiệt hại rất nặng, 67 nhà thiệt hại nặng và 164 nhà hư hỏng khoảng 30%. Hiện tại cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh; dân quân địa phương và các lực lượng chức năng đang tiến hành từng bước khắc phục hậu quả, giúp Nhân dân địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tuấn Anh (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa)