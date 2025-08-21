Biểu dương gia đình đoàn viên, người lao động và con học giỏi năm 2024–2025

Sáng 21/8, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương gia đình đoàn viên, người lao động (NLĐ) tiêu biểu; con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập, năm học 2024-2025.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy chứng nhận gia đình đoàn viên, NLĐ tiêu biểu năm 2025

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn nhấn mạnh: Những năm qua, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa luôn xác định, bên cạnh các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ thì việc đồng hành cùng gia đình đoàn viên và chăm lo thế hệ tương lai là trách nhiệm chính trị và nhân văn sâu sắc.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn phát biểu tại hội nghị.

Việc tổ chức hội nghị biểu dương gia đình đoàn viên, NLĐ tiêu biểu; con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, mà còn khích lệ các cháu tiếp tục phấn đấu, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các bậc phụ huynh, để mỗi gia đình thực sự là mái ấm yêu thương, chỗ dựa vững chắc của NLĐ.

Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trong đoàn viên, NLĐ. Duy trì và nhân rộng các mô hình hỗ trợ học sinh là con đoàn viên, NLĐ vượt khó, học giỏi; thường xuyên tổ chức khen thưởng, tặng quà cho con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến đời sống đoàn viên, NLĐ để mỗi gia đình đều có điều kiện phát triển bền vững.

Em Nguyễn Tuấn Hưng, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn chia sẻ bí quyết đạt được kết quả cao trong các kỳ thi và những mục tiêu trong học tập.

Tại hội nghị, các đại biểu được gặp gỡ và lắng nghe, chia sẻ về bí quyết và những mục tiêu trong học tập của 3 em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập gồm: Nguyễn Tuấn Hưng, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn; Cáp Văn Minh Đạt, học sinh Trường THPT Yên Định 3 (xã Yên Định); Đỗ Thư Hoài, học sinh Trường Lê Hữu Lập (xã Hậu Lộc); chia sẻ kinh nghiệm trong việc giáo dục và nuôi dạy con cái, sự gắn kết giữa các thành viên trong cuộc sống gia đình của anh Vũ Khắc Bộ, Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa Khoa Nga Sơn và chị Dương Thị Phương, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH S&H Vina.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà cho các cháu là con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập, năm học 2024 - 2025.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các gia đình đoàn viên, NLĐ tiêu biểu; con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tặng Giấy chứng nhận gia đình đoàn viên, NLĐ tiêu biểu năm 2025 cho 39 gia đình; trao quà cho 103 cháu là con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập, năm học 2024 - 2025.

Thanh Huê