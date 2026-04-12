Biến động năng lượng toàn cầu gia tăng: châu Âu chịu áp lực lạm phát, Ấn Độ trấn an nguồn cung

Diễn biến phức tạp tại khu vực Vùng Vịnh đang tác động lan rộng tới thị trường năng lượng toàn cầu, làm gia tăng áp lực lạm phát tại châu Âu, trong khi Ấn Độ khẳng định vẫn bảo đảm ổn định nguồn cung trong nước.

Liên minh Châu Âu đang xem xét áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty dầu khí, trong khi việc xử lý phần lợi nhuận phát sinh ở nước ngoài vẫn chưa rõ ràng. Ảnh: Tư liệu.

Tại châu Âu, rủi ro gián đoạn nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Các chuyên gia cho biết khu vực này phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, trong đó có gần một nửa nhu cầu nhiên liệu hàng không.

Giá nhiên liệu máy bay đã tăng lên mức cao kỷ lục, thậm chí hơn gấp đôi so với trước, buộc nhiều hãng hàng không phải cắt giảm chuyến bay và điều chỉnh tăng giá vé, nhất là trên các chặng bay dài. Mặc dù một số tín hiệu hạ nhiệt tạm thời xuất hiện, chi phí vận tải vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh mùa du lịch cao điểm đang đến gần.

Giá xăng và dầu diesel tại nhiều nước châu Âu cũng tăng lên mức cao trong nhiều năm, kéo theo chi phí vận tải và logistics gia tăng, từ đó lan tỏa sang giá cả hàng hóa và dịch vụ. Dự báo hóa đơn năng lượng sẽ tiếp tục tăng khi các cơ chế điều chỉnh giá được áp dụng trong thời gian tới.

Chi phí năng lượng tăng cao đang tác động tới nhiều lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp đến dệt may và y tế, góp phần làm gia tăng nguy cơ lạm phát trên diện rộng. Trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang cân nhắc lại định hướng lãi suất khi chi phí vay vốn có xu hướng tăng và điều kiện tín dụng trở nên chặt chẽ hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, giới chức nước này cho biết chưa ghi nhận dấu hiệu thiếu hụt năng lượng. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh khẳng định Ấn Độ có đủ nguồn dự trữ xăng, dầu diesel và khí đốt để đáp ứng nhu cầu trong ít nhất 2–3 tháng tới, đồng thời kêu gọi người dân không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo ông, dù tình hình tại Tây Á vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, Chính phủ Ấn Độ đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Thủ tướng Narendra Modi đã thành lập một ủy ban liên ngành nhằm đánh giá tác động và điều phối các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Giới chức Ấn Độ cũng thừa nhận những biến động trên thị trường quốc tế có thể gây gián đoạn ngắn hạn, song nhấn mạnh đây là thách thức mang tính toàn cầu và nền kinh tế nước này có đủ khả năng thích ứng.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động, mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau giữa các khu vực tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc nhập khẩu và năng lực dự trữ. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ nét trong khả năng ứng phó giữa các nền kinh tế trước các cú sốc năng lượng hiện nay.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.