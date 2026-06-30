Bí thư chi bộ khéo dân vận

Những ngày lễ, tết hay những buổi sinh hoạt cộng đồng, người dân thôn Duyên Thượng 2, xã Yên Định luôn rộn tiếng cười. Trong thôn, nhà nào có việc hiếu, hỷ, mọi người lại quây quần, hỗ trợ chia sẻ giúp nhau. Tất cả đều diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Có được sự đoàn kết, gắn bó thân tình ấy, bà con trong thôn luôn nhắc đến ông Lê Văn Thành, Bí thư chi bộ thôn Duyên Thượng 2 đã cùng với chi ủy, ban công tác mặt trận thôn kết nối người dân.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư chi bộ thôn Duyên Thượng 2 thăm đồng, nắm tình hình sản xuất của nông dân.

Nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội ở địa phương một thời gian ngắn, ông Thành được đảng viên trong chi bộ tín nhiệm tham gia cấp ủy. Từ năm 2016 đến nay, ông trải qua nhiều vai trò, vị trí ở thôn và hiện đang làm bí thư chi bộ. Chi bộ thôn Duyên Thượng 2 có 57 đảng viên, hơn 500 hộ dân sinh sống. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào kinh doanh, dịch vụ, làm công ty và sản xuất nông nghiệp. Bình quân thu nhập của người dân đạt 80 triệu đồng/người/năm. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ trong việc lãnh đạo và tổ chức hoạt động, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ông Thành cùng chi ủy, ban công tác mặt trận thôn luôn thực hiện phương châm “Làm dân vận phải gần dân, hiểu dân và làm cho dân tin”, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Với vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và người dân, ông Thành luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Rõ nhất là việc thực hiện giải phóng mặt bằng để thực thiện Dự án hạ tầng khu dân cư Duyên Thượng 2 cuối năm 2025. Dự án có 88 hộ bị ảnh hưởng với 9,9ha đất nông nghiệp. Với vai trò là bí thư chi bộ thôn, ông Thành hiểu được tầm quan trọng của dự án sẽ đem lại sự phát triển cho thôn, xã. Vì thế, ông trăn trở, tìm cách “dân vận khéo” để đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với người dân, tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận tối đa của Nhân dân.

Ông Thành chia sẻ: "Tôi đã “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” vận động bà con đồng thuận bàn giao đất. Trước tiên tôi và các đồng chí trong chi ủy, ban công tác mặt trận thôn phải gương mẫu đi đầu, vận động người thân có đất trong dự án ủng hộ chủ trương của Đảng, chính quyền và sớm bàn giao đất. Nhờ tinh thần nêu gương của cấp ủy, những cán bộ trưởng các đoàn thể và đảng viên tiên phong, chỉ sau khoảng 2 tháng, 88 hộ dân bị ảnh hưởng đã nhanh chóng ký vào biên bản bàn giao đất cho dự án và vui vẻ nhận tiền bồi thường, hộ ít nhất 15 triệu đồng, hộ nhiều nhất 350 triệu đồng".

Ông Lê Văn Thành, Bí thư chi bộ thôn Duyên Thượng 2 trao hỗ trợ kinh phí vận động cho gia đình đặc biệt khó khăn trong xã.

Nhờ sự tận tâm và “dân vận khéo”, ông Thành đã phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, dự án đang được nhà thầu thi công. Sắp tới dự án hoàn thiện mặt bằng, cơ sở hạ tầng được đầu tư sẽ tạo sự đổi thay về cảnh quan và kéo theo sự phát triển của nhiều dịch vụ khác.

Gặp ông Thành trong lần ông đi thăm đồng, đôn đốc các hộ thu hoạch lúa chiêm xuân và chăm sóc cây rau màu, chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, trách nhiệm của ông. Giữa những ngày hè nắng nóng oi bức, ông Thành vẫn tranh thủ đi xe máy ra thăm đồng, kiểm tra nguồn nước tưới, trò chuyện, hỏi thăm hộ dân tình hình sản xuất. Theo chia sẻ của các hộ dân sản xuất ngoài đồng, nhiều năm nay, cán bộ thôn, xã cùng với HTX luôn định hướng cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ kịp thời, đúng khung thời vụ nên sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi, tránh “được mùa rớt giá”. Các sản phẩm nông sản như: đậu, ớt, rau màu... đã mang lại nguồn thu ổn định, nhiều hộ có thu nhập khá.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Dân vận khéo”, ông Thành cùng chi ủy, ban công tác mặt trận thôn không chỉ làm tốt việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân mà còn tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Ông cùng với chi ủy, ban công tác mặt trận thôn đã vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ những hộ khó khăn, trong đó có 2 hộ xây nhà, 3 hộ khó khăn đặc biệt.

Ông Thành chia sẻ: “Tôi luôn đặt trách nhiệm và sự gương mẫu lên hàng đầu. Nhân dân tín nhiệm thì mình phải cố gắng để gắn kết cộng đồng, cùng chi bộ xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Công việc có đôi lúc vất vả nhưng được phục vụ người dân, thấy quê hương ngày càng đổi mới, tôi càng vui và có thêm động lực để tiếp tục cống hiến”.

Bài và ảnh: Lê Hà