Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng người yếu thế

Có những chuyến đi không chỉ mang theo túi thuốc, thiết bị y tế hay những phần quà nghĩa tình, mà còn mang theo sự sẻ chia, trách nhiệm và trái tim của những người thầy thuốc. Trên hành trình đến với vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, ven biển hay các trung tâm bảo trợ xã hội, những thầy thuốc của Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ Thanh Hóa đang viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, góp phần lan tỏa tinh thần “lương y như từ mẫu” bằng những việc làm thiết thực.

Những thầy thuốc trẻ đến tận nhà khám bệnh, phát thuốc cho người già neo đơn.

Năm nay, bà Thào Thị Sa, ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý đã gần 80 tuổi. Dù ốm yếu nhưng bà chưa một lần đến bệnh viện khám bệnh vì sống một mình, điều kiện kinh tế và đi lại khó khăn. Vì vậy, khi được đoàn thầy thuốc của CLB Thầy thuốc trẻ Thanh Hóa đến thăm và khám bệnh tại nhà, bà Sa rất xúc động. Với những người như bà, được khám bệnh không chỉ là chăm sóc sức khỏe, mà còn là nguồn động viên tinh thần.

Bà Thào Thị Sa xúc động chia sẻ: “Tôi già rồi, lại ở một mình nên mỗi lần đau ốm chỉ biết chịu đựng. Hôm nay, các bác sĩ lặn lội vào tận nhà khám bệnh, phát thuốc rồi dặn dò từng chút một, tôi thấy ấm lòng lắm. Không chỉ được chăm sóc sức khỏe, chúng tôi còn cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các thầy thuốc”.

Ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, nhiều hộ dân sinh sống rải rác trên các sườn núi, điều kiện đi lại không thuận tiện nên việc khám chữa bệnh thường bị trì hoãn. Không ít người chấp nhận “sống chung với bệnh tật” vì không đủ kinh phí, không có phương tiện đi lại, không có người chăm sóc hoặc đơn giản là không biết mình đang mắc bệnh. Bởi vậy, khi đoàn thầy thuốc trẻ đến tận địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí đã mở ra cơ hội được chăm sóc sức khỏe cho nhiều người vốn đứng ngoài “cánh cửa” y tế.

Nhiều năm qua, hình ảnh những người thầy thuốc trẻ không quản ngại đường sá xa xôi, vượt đèo, băng suối, đến từng bản làng, khu dân cư, gõ cửa từng mái nhà để khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí đã trở nên quen thuộc với người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, các chương trình khám bệnh thiện nguyện cũng thường xuyên được tổ chức tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng người có công. Ở đâu có người yếu thế cần được chăm sóc sức khỏe, ở đó có màu áo trắng của những thầy thuốc trẻ.

Mỗi chương trình đều được chuẩn bị chu đáo với sự tham gia của các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa như: nội, ngoại, nhi, mắt, răng hàm mặt, ung bướu... Người dân được khám lâm sàng, siêu âm, điện tim, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và giới thiệu chuyển tuyến đối với những trường hợp phát hiện bệnh lý cần điều trị chuyên sâu.

Không dừng lại ở hoạt động khám, chữa bệnh, các thầy thuốc trẻ còn truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng hợp lý và phòng chống dịch bệnh. Những kiến thức tưởng chừng đơn giản nhưng lại góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân, giúp họ chủ động phòng bệnh thay vì chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã nặng.

Mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, hướng đến người yếu thế của CLB Thầy thuốc trẻ Thanh Hóa đã trở thành điểm sáng trong công tác an sinh y tế tại các địa phương. Sau hơn 2 năm đồng hành cùng CLB Thầy thuốc trẻ Thanh Hóa, tham gia các chương trình thiện nguyện vì sức khỏe người yếu thế, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Khi đến tận nhà, chúng tôi hiểu rõ hơn hoàn cảnh của từng người. Có những trường hợp nếu không trực tiếp chứng kiến, rất khó hình dung họ đang thiếu thốn đến mức nào. Điều đó giúp chúng tôi không chỉ khám bệnh mà còn hỗ trợ phù hợp hơn”.

Thông qua các hoạt động của CLB Thầy thuốc trẻ Thanh Hóa, mỗi năm có hàng nghìn lượt người dân hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Nhiều trường hợp mắc bệnh được phát hiện sớm, kịp thời chuyển đến các cơ sở y tế chuyên sâu để điều trị, mở ra cơ hội cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Những hoạt động thiện nguyện của đội ngũ thầy thuốc trẻ đã góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, chăm lo tốt hơn cho các nhóm yếu thế và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Nơi nào còn những người yếu thế cần được chăm sóc, nơi đó vẫn sẽ có dấu chân của những thầy thuốc trẻ. Họ không chỉ mang y thuật đến với cộng đồng, mà còn lan tỏa trách nhiệm, lòng nhân ái và niềm tin về một nền y tế nhân văn bắt đầu từ sự tận tâm với từng con người, dù ở bất cứ nơi đâu.

Bài và ảnh: Thùy Dung