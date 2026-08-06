Bí thư chi bộ vận động người dân làm du lịch cộng đồng

Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ và sự kiên trì, cách làm khoa học, Bí thư Chi bộ bản Ngàm, xã Sơn Điện - anh Lương Văn Duẩn (SN 1986) đã vận động Nhân dân xây dựng điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách.

Anh Lương Văn Duẩn, Bí thư Chi bộ bản Ngàm (giữa) tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt hương ước của bản. Ảnh: Đồng Thành

Vốn là vùng quê nghèo, thuộc xã đặc biệt khó khăn, trước năm 2016, quá nửa số hộ gia đình ở bản Ngàm thuộc diện nghèo. Đến nay, diện mạo nông thôn của bản đã hoàn toàn đổi khác, với con đường bê tông dẫn lối vào những ngôi nhà sàn vững chãi giữa đại ngàn xanh thẳm, là điểm đến yêu thích của du khách xa gần. Du lịch không những mang lại đời sống thu nhập mà còn giúp người dân nơi đây thêm gắn kết, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

Nhìn lại những đổi thay ấy, Bí thư chi bộ Lương Văn Duẩn bộc bạch: “Đó là một hành trình dài khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước các cấp và tinh thần nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của chi bộ và người dân bản Ngàm. Bà con đã nghe theo cấp ủy, chính quyền, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, mạnh dạn đầu tư sửa chữa nhà cửa, cải tạo khuôn viên làm du lịch cộng đồng và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”.

Anh Duẩn nhớ lại, khoảng năm 2018, khi Huyện ủy Quan Sơn cũ có chủ trương xây dựng bản Ngàm thành điểm du lịch cộng đồng và giao nhiệm vụ cho Đảng ủy xã Sơn Điện tổ chức thực hiện. Theo anh, “đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi mà cơ sở vật chất hạ tầng của bản còn thiếu thốn, trình độ dân trí chưa đồng đều. Không ít hộ gia đình có điều kiện để phát triển kinh tế nhưng không muốn thoát nghèo, chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước”.

Nhận thức được dù khó khăn, nhưng đây là con đường “sáng” nhất cho bản Ngàm phát triển, cải thiện mạnh mẽ đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nên bí thư Duẩn đã họp bàn, thống nhất trong chi ủy, chi bộ và ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo ban quản lý, ban công tác mặt trận bản tổ chức thực hiện. Trong đó thống nhất phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, công tác tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu, làm cho người dân nhìn ra lợi ích, thấy được trách nhiệm. Từ đó, chi bộ bản Ngàm đã vận động Nhân dân tham gia đóng góp ngày công, cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để làm đường giao thông nông thôn theo tiêu chí XDNTM kiểu mẫu. Tiếp đến là cải tạo hệ thống giao thông nội đồng, không chỉ phục vụ nhu cầu sản xuất mà cả nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Song, câu chuyện vận động người dân dựng mới, hoặc sửa chữa, cải tạo nhà sàn để làm homestay đón khách lại là điều không hề dễ. Bởi lẽ, chi phí xây dựng lớn, nguồn gỗ tự nhiên không thể khai thác, trong khi phần nhiều hộ gia đình còn tâm lý e ngại, lo sợ làm xong không có khách, bị thiên hạ cười chê. Mà thực tế như bí thư Duẩn chia sẻ, có trường hợp hộ gia đình có nhà sàn rộng, chỉ cần cải tạo lại chút ít, xây thêm công trình phụ đã có thể đáp ứng được 40 du khách lưu trú trong ngày, nhưng không dám làm.

Nắm bắt được tâm lý của người dân, chi bộ bản Ngàm đã tập trung tuyên truyền, tổ chức cho bà con đi học tập thực tế tại một số địa phương phát triển du lịch cộng đồng ở trong và ngoài tỉnh. Đồng thời vận động đảng viên tiên phong đi trước, làm trước. Ngay cả nhà văn hóa bản cũng được sửa chữa, cải tạo, có thể phục vụ du khách khi về thăm bản. Từ đó, chủ trương xây dựng điểm du lịch cộng đồng nhanh chóng trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở bản Ngàm. Từ một vài hộ làm homestay ban đầu, đến nay trong bản đã có 12 hộ làm du lịch cộng đồng thường xuyên.

Sau bao nỗ lực, năm 2019, tại bản Ngàm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND huyện Quan Sơn cũ công bố tour Quan Sơn - Viêng Xay. Và bản Ngàm là điểm dừng chân lý tưởng ngay bên Quốc lộ 217, kết nối với nhiều điểm đến hấp dẫn ở khu vực biên giới xứ Thanh.

Nhưng làm du lịch cộng đồng không đơn thuần chỉ có cơ sở vật chất, cảnh đẹp, khí hậu trong lành, thoáng đãng, mà quan trọng hơn ở thái độ, cách ứng xử của người dân với du khách, với thiên nhiên và chất lượng dịch vụ. Đã từng được học tập kinh nghiệm thực tế ở nhiều điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng, rồi tìm hiểu qua báo chí, mạng xã hội, bí thư chi bộ Lương Văn Duẩn đã bàn với chi ủy, chi bộ và thống nhất trong Nhân dân ban hành hương ước, quy định quy tắc xử sự chung cho bản.

Từ khi có hương ước, người bản Ngàm thường xuyên quét dọn sân vườn sạch sẽ, trồng hoa trước nhà, định kỳ tổng dọn vệ sinh môi trường, đường bản, ngõ xóm. Mỗi khi có khách, dân bản đều niềm nở giới thiệu cảnh quan, hướng dẫn trải nghiệm, tham gia quá trình sinh hoạt, sản xuất. Bởi vậy mà bản Ngàm đã ngày càng trở nên đặc sắc, hấp dẫn du khách muôn phương.

Đồng Thành