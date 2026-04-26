BHXH cơ sở Kim Tân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Trong lộ trình thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tại khu vực nông thôn, lao động phi chính thức giữ vai trò then chốt. Tại địa bàn các xã do BHXH cơ sở Kim Tân quản lý đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đưa chính sách đến gần hơn với người dân.

Cán bộ BHXH cơ sở Kim Tân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Một trong những rào cản lớn trong phát triển BHXH tự nguyện là nhận thức của người dân chưa đầy đủ, đặc biệt ở nhóm lao động tự do, nông dân, tiểu thương. Nhiều người còn tâm lý “trông chờ”, chưa thấy rõ lợi ích lâu dài hoặc lo ngại về khả năng đóng góp. Trước thực tế đó, BHXH cơ sở Kim Tân xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, đóng vai trò “mở đường” để chính sách đi vào cuộc sống. Không dừng lại ở hình thức tuyên truyền truyền thống, đơn vị đã triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Cán bộ BHXH phối hợp với nhân viên bưu điện, các tổ chức đoàn thể trực tiếp đến từng hộ gia đình gặp gỡ, trao đổi, tư vấn chính sách theo hướng cá thể hóa, phù hợp với điều kiện kinh tế, nghề nghiệp của từng người. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những điểm thiết thực, dễ hiểu: mức đóng linh hoạt theo khả năng; phương thức đóng đa dạng (tháng, quý, năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm); chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; đặc biệt là quyền lợi lâu dài khi tham gia như được hưởng lương hưu hằng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi đủ điều kiện. Cách tiếp cận “nói đúng, trúng và đủ” đã giúp người dân dễ tiếp nhận, tạo niềm tin vào chính sách.

Trong các địa bàn triển khai, xã Ngọc Trạo được xem là điểm sáng về hiệu quả tuyên truyền, vận động. Các đợt ra quân trong đầu tháng 4/2026 đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tại đây, các tổ tuyên truyền đã trực tiếp đến từng thôn, từng hộ gia đình, đặc biệt tập trung vào nhóm lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc. Không khí trao đổi diễn ra cởi mở, gần gũi, nhiều người dân mạnh dạn chia sẻ băn khoăn về mức đóng, thời gian tham gia, quyền lợi khi về già.

Bà Nguyễn Thị Hòa, một tiểu thương tại chợ địa phương, cho biết: “Trước đây tôi cũng nghe nói về BHXH tự nguyện nhưng chưa hiểu rõ nên chưa tham gia. Sau khi được cán bộ giải thích cụ thể, tôi thấy mức đóng phù hợp, lại có hỗ trợ của Nhà nước, sau này có lương hưu thì yên tâm hơn. Tôi đã đăng ký tham gia ngay”.

Còn ông Lê Văn Tú, một lao động tự do, chia sẻ: “Làm nghề tự do, thu nhập không ổn định nên tôi cũng đắn đo. Nhưng khi được tư vấn có thể đóng theo khả năng, lúc khó khăn có thể điều chỉnh mức đóng, tôi thấy rất linh hoạt. Tham gia để sau này có khoản đảm bảo khi tuổi già, không phụ thuộc con cái”.

Những chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động của người dân cho thấy, khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, minh bạch và sát thực tế, họ sẵn sàng thay đổi nhận thức và hành động. Kết quả, trong đợt ra quân tại xã Ngọc Trạo, đã có hàng chục người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ trên địa bàn. Một trong những yếu tố tạo nên thành công của công tác tuyên truyền là sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH cơ sở với bưu điện và chính quyền địa phương. Lực lượng nhân viên bưu điện với lợi thế am hiểu địa bàn, nắm rõ danh sách hộ dân đã hỗ trợ hiệu quả trong việc rà soát, xác định đúng đối tượng tiềm năng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể như: hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên. Việc lồng ghép nội dung BHXH tự nguyện vào các buổi sinh hoạt cộng đồng đã góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Ông Lê Quý Tam, Giám đốc BHXH cơ sở Kim Tân cho biết: "Chúng tôi xác định, muốn phát triển người tham gia bền vững thì phải làm tốt công tác tuyên truyền. Không chỉ cung cấp thông tin, cán bộ phải trực tiếp lắng nghe, giải đáp, tạo niềm tin cho người dân. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, đa dạng, kết hợp giữa trực tiếp và ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để phát triển đối tượng một cách thực chất, hiệu quả. Những kết quả đạt được từ thực tiễn trong đợt ra quân tại xã Ngọc Trạo cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động nếu được triển khai đúng hướng, bám sát cơ sở sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Mỗi người dân tham gia BHXH tự nguyện không chỉ là một “mắt xích” trong hệ thống an sinh mà còn góp phần lan tỏa nhận thức tích cực trong cộng đồng. Trong bối cảnh dân số đang từng bước già hóa, việc chủ động tham gia BHXH tự nguyện là giải pháp căn cơ để bảo đảm thu nhập khi về già, giảm áp lực cho gia đình và xã hội.

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành BHXH, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân, mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, tiến tới BHXH toàn dân sẽ từng bước được hiện thực hóa.

Bài và ảnh: Tô Hà