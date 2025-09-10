Bệnh viện Ung bướu tỉnh chú trọng triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao

Hướng tới xây dựng bệnh viện chuyên khoa hiện đại, sáng tạo, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, chú trọng và đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị của bệnh nhân ung bướu.

Một ca cấp cứu vỡ u gan nguy kịch cho bệnh nhân thành công bằng kỹ thuật nút mạch cấp cứu tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư, bệnh viện đã xác định nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định và đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hàng năm, bệnh viện đã phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu; đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ được tham gia các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; thường xuyên gửi các ê kíp gồm bác sĩ phẫu thuật, gây mê hồi sức, kỹ thuật viên nòng cốt của bệnh viện đi đào tạo theo hình thức “cầm tay chỉ việc” tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Hàng năm, bệnh viện cử hàng chục bác sĩ đi học sau đại học: Chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành ung thư, ngoại khoa, y học hạt nhân. Ngoài ra nhân lực điều dưỡng hiện tại đang cử đi học 15 điều dưỡng chuyên khoa 1 để nâng cao năng lực chăm sóc bệnh nhân chuyên ngành ung bướu, đáp ứng yêu cầu của Luật Khám chữa bệnh (KCB) 2023 và Nghị định số 96 của Bộ Y tế ban hành.

Cùng với công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, với sự quan tâm của tỉnh, bệnh viện đã trang bị nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu KCB, tầm soát ung thư ngày càng cao của Nhân dân. Hiện bệnh viện đã được đầu tư một số máy móc hiện đại phục vụ chuyên môn như: Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA; Hệ thống xạ hình SPECT/CT phát hiện di căn xương và phát hiện di căn trong một số bệnh lý tuyến giáp; MammoGraphy chụp XQ vú số hóa; MRI 1,5 Tesla; CTScanner 64-128 dãy; hệ thống các máy nội soi tiêu hóa 4D; hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa, thanh quản, tuyến giáp; hệ thống các chủng loại máy siêu âm 3D, 4D, 6D; siêu âm đo độ đàn hồi mô; hệ thống sinh hóa hiện đại COBAS 6000; hệ thống sinh học phân tử PCR; hệ thống huyết học sinh hóa cơ bản và các loại máy hiện đại khác. Từ năm 2023 đến 2025, có 25 gói chuyển giao kỹ thuật đã triển khai từ các bệnh viện tuyến Trung ương về Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, trong đó có các gói dịch vụ kỹ thuật (DVKT) cao, chuyên sâu phải kể đến như: Gói xạ trị điều biến liều; gói sinh học phân tử; gói can thiệp mạch ung bướu; gói cắt phân thùy gan; gói cắt toàn bộ bàng quang và dẫn lưu nước tiểu bằng quai ruột; gói cắt thận do ung thư...

Sau hơn 8 năm thành lập, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, ghi dấu ấn nổi bật nhất là sự phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu. Khi mới thành lập, mới chỉ có khoảng 300 DVKT được triển khai, thì đến nay đã có hơn 8.000 DVKT được thực hiện thường quy tại bệnh viện. Trong đó, có rất nhiều kỹ thuật chuyên sâu đặc biệt và loại I như: Xạ hình toàn thân với hệ thống máy SPECT/CT; chụp và nút mạch các khối u dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA; DVKT sinh học phân tử phân tích, phát hiện đột biến gen gây ung thư như EGFR; KRAS; BRAS; NRAS... Các DVKT đốt sóng cao tần điều trị các khối u, các phẫu thuật khó, kỹ thuật cao như: Cắt toàn bộ dạ dày qua nội soi, cắt toàn bộ tuyến giáp qua nội soi đường miệng không để lại sẹo; cắt toàn bộ u trực tràng trong ung thư sử dụng máy cắt nối tự động; hóa chất điều trị thông thường và hóa chất điều trị đích..., góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để người dân Thanh Hóa và các tỉnh lân cận được thụ hưởng những dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân và kéo gần khoảng cách về chuyên môn giữa các tuyến.

BSCK II Trần Văn Thiết, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Với mục tiêu trở thành trung tâm KCB chất lượng cao về lĩnh vực ung bướu của khu vực Bắc Trung bộ, bệnh viện tiếp tục ưu tiên phát triển các DVKT cao, chuyên sâu đặc biệt của chuyên ngành ung bướu như: Giải trình tự gen phát hiện gen nguy cơ gây ung thư; chụp PET/CT toàn thân phát hiện di căn dung thư đến tạng, xương toàn thân; mở rộng điều trị đích lên 10 loại bệnh ung thư thường gặp; phẫu thuật nội soi cắt u phổi, u thực quản, xạ trị điều biến liều theo thể tích khối u; xạ trị Vmat; xạ trị 3D, xạ trị cung vòm... Để làm được điều này, bệnh viện đang tiến hành thủ tục đấu thầu mua sắm Hệ thống xạ trị gia tốc điều biến liều, xạ trị cung vòm theo thể tích khối u; dự kiến năm 2026 khởi động đề án mua sắm hệ thống PET/CT chụp xạ hình với đồng vị phóng xạ FDG 18 phát hiện sớm di căn ung thư toàn thân ở cấp độ phân tử: hệ thống máy sinh học phân tử RealTime-PCR phân tích giải trình tự gen và phát hiện các gen nguy cơ đột biến gây ung thư".

Về điều trị hóa chất, bệnh viện đã và đang tiếp tục đấu thầu mua sắm thêm hàng chục máy truyền hóa chất để thực hiện phục vụ DVKT truyền hóa chất tĩnh mạch cho người bệnh bằng máy truyền dịch mang lại độ chính xác cao về thời gian của phác đồ hóa chất. Mua sắm thêm một bồn pha hóa chất thứ 4 để phục vụ nhu cầu pha hóa chất cho các khoa nội trú, tránh tình trạng phải chờ pha hóa chất... Cùng với đó là tiếp tục nâng cao cải tiến chất lượng, thực hiện tốt các quy tắc ứng xử xây dựng bệnh viện văn minh, hiện đại, thân thiện đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và nâng cao uy tín thương hiệu, đưa Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Hà Phương