(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/8, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá phối hợp cùng Bệnh viện đa khoa Bá Thước và xã Bá Thước, tổ chức khám sàng lọc, tầm soát ung thư vú, ung thư tuyến giáp miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao tại xã Bá Thước năm 2025.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá tổ chức khám sàng lọc, tầm soát ung miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao tại xã Bá Thước năm 2025

Ngày 23/8, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá phối hợp cùng Bệnh viện đa khoa Bá Thước và xã Bá Thước, tổ chức khám sàng lọc, tầm soát ung thư vú, ung thư tuyến giáp miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao tại xã Bá Thước năm 2025.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá tổ chức khám sàng lọc, tầm soát ung miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao tại xã Bá Thước năm 2025

Tham gia chương trình, gần 500 người dân ở xã Bá Thước, được khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá tổ chức khám sàng lọc, tầm soát ung miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao tại xã Bá Thước năm 2025

Các y bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế đã tiến hành khám lâm sàng và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, như: Siêu âm tổng quát ổ bụng; Siêu âm vú hoặc tuyến giáp; Nội soi Tai Mũi Họng cho người dân.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá tổ chức khám sàng lọc, tầm soát ung miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao tại xã Bá Thước năm 2025

Đồng thời phối hợp truyền thông để nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về phòng chống bệnh ung thư tuyến vú, ung thư tuyến giáp.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá tổ chức khám sàng lọc, tầm soát ung miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao tại xã Bá Thước năm 2025

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; tạo cơ hội cho những người có nguy cơ cao được tư vấn và hỗ trợ y tế.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá tổ chức khám sàng lọc, tầm soát ung miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao tại xã Bá Thước năm 2025

Việc phát hiện bệnh ung thư sớm và xử lý kịp thời không chỉ giúp hiệu quả điều trị cao, cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

Từ khóa: Bệnh viện Đa khoa Bá Thước xã Bá Thước Khám sàng lọc Ung bướu Nguy cơ đối tượng tầm soát tổ chức Ung thư vú ung thư tuyến giáp Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app