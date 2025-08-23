Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá tổ chức khám sàng lọc, tầm soát ung miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao tại xã Bá Thước năm 2025

Ngày 23/8, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá phối hợp cùng Bệnh viện đa khoa Bá Thước và xã Bá Thước, tổ chức khám sàng lọc, tầm soát ung thư vú, ung thư tuyến giáp miễn phí cho đối tượng nguy cơ cao tại xã Bá Thước năm 2025.

Tham gia chương trình, gần 500 người dân ở xã Bá Thước, được khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư.

Các y bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế đã tiến hành khám lâm sàng và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, như: Siêu âm tổng quát ổ bụng; Siêu âm vú hoặc tuyến giáp; Nội soi Tai Mũi Họng cho người dân.

Đồng thời phối hợp truyền thông để nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về phòng chống bệnh ung thư tuyến vú, ung thư tuyến giáp.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; tạo cơ hội cho những người có nguy cơ cao được tư vấn và hỗ trợ y tế.

Việc phát hiện bệnh ung thư sớm và xử lý kịp thời không chỉ giúp hiệu quả điều trị cao, cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị bệnh.

Tô Hà