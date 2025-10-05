Hotline: 0822.173.636   |

Bế mạc và trao giải thể thao trong công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/10, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức bế mạc và trao giải bóng đá mini và bóng chuyền hơi lần thứ 10 năm 2025 trong công nhân lao động.

Sáng 05/10, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức bế mạc và trao giải bóng đá mini và bóng chuyền hơi lần thứ 10 năm 2025 trong công nhân lao động.

Ban Tổ chức trao giải nhất nội dung bóng chuyền hơi nữ.

Giải bóng đá mini và bóng chuyền hơi thu hút hơn 600 vận động viên tham gia với 24 đội bóng nam, 16 đội bóng nữ và 11 đội bóng chuyển hơi nữ đến từ 130 tổ công đoàn của Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam. Sau 3 tuần thi đấu sôi nổi, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cổ động viên và người hâm mộ.

Ban Tổ chức trao giải nhất nội dung bóng đá nam.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 4 giải bóng chuyền hơi nữ; 8 giải bóng đá nam, nữ và 2 giải phụ vua phá lưới bóng đá nam, nữ.

Ban Tổ chức trao giải nhất nội dung bóng đá nữ.

Giải bóng đá mini và bóng chuyền hơi lần thứ 10 năm 2025 là dịp để dịp để đoàn viên, công nhân, lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam được giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ban Tổ chức trao 2 giải phụ vua phá lưới bóng đá nam, nữ.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2025); chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

