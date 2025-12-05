BĐBP Thanh Hóa: Chủ động, sáng tạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 5/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng, xây dựng lực lượng năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy; lãnh đạo các phòng, ban, cán bộ chủ chốt các đơn vị trên hai tuyến biên giới của tỉnh.

Năm 2025, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra đường biên, mốc giới; đơn phương 461 cuộc/3.671 lượt cán bộ, chiến sĩ; song phương 62 cuộc/1.448 lượt cán bộ, chiến sĩ, tuần tra, kiểm soát trên sông, cửa lạch, bãi ngang được 867 lần/4.120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Lực lượng BĐBP Thanh Hóa đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; xác lập, đấu tranh thành công 4 chuyên án, 13 kế hoạch nghiệp vụ. Chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 231 vụ/272 đối tượng, tang vật thu giữ: 11,5kg heroin, 15.689 viên MTTH; 9,8kg thuốc nổ, 25 kíp nổ và nhiều tang vật có giá trị khác.

Quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống khai thác IUU, BĐBP tỉnh đã xác minh, xử lý 164 vụ/164 đối tượng; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng.

Các đơn vị BĐBP đã duy trì tốt các chương trình, mô hình giúp dân phát triển KT-XH, trọng tâm là đỡ đầu 109 cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, hỗ trợ 219 em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, tổ chức tốt các Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” “Ngày hội biên phòng toàn dân”...

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ, các đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã đạt được trong năm 2025 và yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nêu cao trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP cho tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2025.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2025.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng cho 42 tập thể, 500 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2025.

Đại diện các cụm trưởng ký kết giao ước thi đua năm 2026

Để tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy phát động phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, quyết tâm đột phá, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hải Chuyền - Trương Tùng (CTV)