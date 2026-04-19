Bầu cử Hungary: Đảng Tisza thắng lớn, định hình cục diện chính trị mới tại Budapest

Ngày 19/4, Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 12/4. Theo đó, đảng Tisza của ông Péter Magyar giành 141/199 ghế tại Quốc hội Hungary, cao hơn dự kiến ban đầu, qua đó có đủ đa số hiến định để triển khai chương trình nghị sự của chính phủ mới.

Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội Hungary.

Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary xác nhận, đảng Tisza giành 70,85% số phiếu bầu và có 141 ghế trong Quốc hội gồm 199 ghế, tăng so với con số 139 ghế được đề cập trước đó.

Đảng Fidesz của đương kim Thủ tướng Viktor Orbán giành 26,13% số phiếu, tương ứng 52 ghế. Đảng “Tổ quốc Chúng ta” (Our Homeland) giành 6 ghế còn lại trong cơ quan lập pháp.

Theo kết quả này, đảng Tisza giành đa số áp đảo tại Quốc hội, tạo cơ sở để thúc đẩy các chương trình lập pháp và chính sách theo định hướng của chính phủ mới. Giới quan sát cho rằng đây là kết quả nổi bật theo hệ thống bầu cử hiện hành của Hungary.

Một trong những ưu tiên được đề cập là thúc đẩy khơi thông nguồn vốn từ Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh Hungary được cho là cần thêm nguồn lực hỗ trợ cho các mục tiêu kinh tế.

Phát biểu về kết quả bầu cử, Thủ tướng đắc cử Hungary Peter Magyar nhấn mạnh đây là “một đa số chưa từng có, thẩm quyền chưa từng có, đồng thời cũng là trách nhiệm chưa từng có”. Theo ông Magyar, đảng Tisza đang khẩn trương chuẩn bị để đến giữa tháng 5 có thể bắt đầu làm việc cùng chính phủ mới. Ông nhấn mạnh, mục tiêu là xây dựng một bộ máy điều hành đáp ứng kỳ vọng của cử tri và xứng đáng với niềm tin của người dân Hungary.

Theo các nhà quan sát, kết quả bầu cử lần này được cho là đánh dấu diễn biến đáng chú ý trong đời sống chính trị Hungary, đồng thời có thể tạo ra những điều chỉnh nhất định trong các ưu tiên chính sách của nước này thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.