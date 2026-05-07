Bầu cử địa phương tại Anh: Phép thử lớn đối với Thủ tướng Keir Starmer

Ngày 7/5 (theo giờ địa phương), cử tri Anh sẽ tham gia loạt cuộc bầu cử địa phương và bầu cử tại các vùng tự trị, trong bối cảnh đây được xem là phép thử chính trị quan trọng đối với Chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer cũng như phản ánh xu hướng phân hóa ngày càng rõ trong đời sống chính trị nước này.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trong chuyến vận động tranh cử tại Hội trường All Saints ở phía Nam thủ đô London trước thềm cuộc bầu cử địa phương ngày 7 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Independent.

Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri sẽ lựa chọn hàng nghìn thành viên hội đồng địa phương tại Anh, các thị trưởng được bầu trực tiếp, đồng thời bầu lại Quốc hội Scotland tại Edinburgh và Quốc hội xứ Wales tại Cardiff.

Dù các hội đồng địa phương chủ yếu phụ trách các lĩnh vực dân sinh như nhà ở, quy hoạch đô thị, chăm sóc xã hội, vệ sinh môi trường và giao thông công cộng, song tại Anh, các cuộc bầu cử địa phương thường được xem như “thước đo tín nhiệm” đối với chính phủ đương nhiệm.

Viện Chính phủ - một tổ chức tư vấn độc lập hàng đầu tại Anh nhận định cuộc bầu cử ngày 7/5 là “phép thử chính trị lớn” đối với Thủ tướng Starmer và Công đảng, trong bối cảnh đảng cầm quyền đang chịu áp lực ngày càng gia tăng sau gần hai năm nắm quyền.

Theo các cuộc thăm dò, Công đảng có thể đối mặt kết quả bất lợi trong cuộc bầu cử lần này. Ảnh: Sundayguardian.

Truyền thông Anh cũng cho rằng kết quả bầu cử có thể tạo ra tác động sâu rộng đối với toàn bộ hệ thống chính trị nước này. Sky News đánh giá cuộc bỏ phiếu có thể ảnh hưởng mạnh tới các đảng lớn ở cả cấp địa phương và quốc gia, trong khi ITV News cho biết Công đảng đang đối mặt nhiều khó khăn tại London khi cử tri có dấu hiệu phân tán sang các lực lượng chính trị khác.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cả Công đảng và Đảng Bảo thủ đều có nguy cơ mất thêm sự ủng hộ, trong khi các lực lượng như Đảng Cải cách Vương quốc Anh, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ tâm lý thất vọng của cử tri đối với hai chính đảng truyền thống.

Theo các chuyên gia, kết quả bầu cử lần này phản ánh xu hướng phân mảnh ngày càng rõ trong hệ thống chính trị Anh. Trong nhiều thập niên, chính trường nước này chủ yếu xoay quanh sự cạnh tranh giữa Công đảng và Đảng Bảo thủ, song ảnh hưởng của các đảng nhỏ hiện đang gia tăng đáng kể.

Đảng Lao động lâu nay chi phối chính trường xứ Wales, nhưng thăm dò cho thấy Plaid Cymru và Cải cách Vương quốc Anh đang cạnh tranh sít sao. Ảnh: Anadolu.

Đảng Cải cách Vương quốc Anh đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trên toàn nước Anh, trong khi Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do tiếp tục gia tăng sức hút tại các khu vực đô thị và miền Nam nước Anh. Đảng Bảo thủ cũng chịu áp lực lớn khi phải cạnh tranh với đảng Cải cách Vương quốc Anh ở cánh hữu và Đảng Dân chủ Tự do tại các địa bàn truyền thống.

Các chuyên gia nhận định sự nổi lên của các đảng nhỏ có thể khiến ngày càng nhiều hội đồng địa phương rơi vào tình trạng không đảng nào chiếm đa số tuyệt đối, qua đó làm cho việc điều hành trở nên khó khăn hơn.

Thúy Hà

Nguồn: Tân Hoa xã