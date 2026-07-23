Bất chấp sức ép, Ấn Độ nhập khẩu kỷ lục dầu thô Nga

Trong bối cảnh nhiều quốc gia hạn chế nhập khẩu dầu thô của Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây và những rủi ro địa chính trị, Ấn Độ vẫn tiếp tục đẩy mạnh mua dầu từ Nga, đưa Moscow trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho nền kinh tế Nam Á này.

Ấn Độ nhập khẩu hơn 5 tỷ USD dầu thô Nga trong tháng 6. Ảnh: NDTV.

Theo số liệu của Bloomberg, trong tháng 6, hơn 2,3 triệu thùng dầu thô của Nga, trị giá khoảng 5,14 tỷ USD đã được vận chuyển tới các cảng của Ấn Độ. Khối lượng nhập khẩu trong tháng 7 được dự báo sẽ duy trì ở mức tương đương, đánh dấu mức cao kỷ lục kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Động lực chính thúc đẩy các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tăng mua dầu Nga là giá bán cạnh tranh. Dầu thô Nga hiện vẫn được giao dịch với mức chiết khấu so với nhiều loại dầu khác trên thị trường quốc tế, giúp các doanh nghiệp lọc hóa dầu giảm chi phí đầu vào, cải thiện lợi nhuận và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho một trong những thị trường tiêu thụ năng lượng tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Bên cạnh yếu tố giá, tình hình bất ổn tại Trung Đông cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu dầu từ Nga. Xung đột liên quan đến Iran đã làm gián đoạn hoạt động vận tải hàng hải và ảnh hưởng đến nguồn cung dầu từ khu vực Vùng Vịnh. Để đa dạng hóa nguồn cung, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ không chỉ tăng nhập khẩu từ Nga mà còn mở rộng mua dầu từ khu vực Mỹ Latinh. Trong khi đó, lượng dầu nhập khẩu từ Trung Đông đã giảm đáng kể trong quý II năm nay.

Riêng trong tháng 6, dầu Nga chiếm khoảng 50% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ, củng cố vị thế nhà cung cấp lớn nhất của Moscow cho New Delhi. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu Brent đã vượt mốc 90 USD/thùng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Đối với Nga, nhu cầu ổn định từ thị trường Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kim ngạch xuất khẩu năng lượng sau khi nước này mất phần lớn thị trường châu Âu vì các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine. Trước năm 2022, lượng dầu Nga xuất sang Ấn Độ còn khá khiêm tốn, song hiện New Delhi đã trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của Moscow.

Quang cảnh nhà máy lọc dầu Kapotnya của Nga. Ảnh: Wiki.

Mặc dù hoạt động mua bán dầu Nga vẫn chịu sự theo dõi của phương Tây, Chính phủ Ấn Độ nhiều lần khẳng định việc nhập khẩu dầu được quyết định trên cơ sở lợi ích thương mại, an ninh năng lượng và khả năng bảo đảm nguồn cung, không phụ thuộc vào các yếu tố chính trị.

Giới phân tích nhận định, với chiến lược đa dạng hóa nguồn nhập khẩu cùng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng, Ấn Độ nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì lượng mua lớn đối với dầu Nga, nếu nguồn cung này vẫn có mức giá cạnh tranh so với thị trường quốc tế.

Thúy Hà

Nguồn: NDTV