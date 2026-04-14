Bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao, Hạt Kiểm lâm Mường Lát đang huy động tối đa lực lượng, bám sát địa bàn để thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ màu xanh nơi biên cương.

Hạt Kiểm lâm Mường Lát phối hợp với các lực lượng trong công tác BVR, PCCCR.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Lát Lê Ngọc Hiệp, cho biết: Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ 64.188ha rừng, trong đó có 3.537ha cấp cực kỳ nguy hiểm tập trung ở khu vực dọc sông Mã trên địa bàn các xã: Mường Lát, Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý; 5.004ha cấp rất nguy hiểm, gồm các bản ở vùng thấp thuộc các xã: Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Mường Chanh và 1.437ha cấp nguy hiểm. Đây là khu vực được xác định là vùng có nguy cơ cháy rừng cao do diện tích rừng lớn, địa hình phức tạp. Đặc biệt, diện tích rừng tái sinh chạy dọc theo đường biên giới với nước bạn Lào có thảm thực bì dày, tập quán canh tác đốt nương rẫy vẫn còn phổ biến. Do vậy việc chủ động thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra luôn được đơn vị quan tâm hàng đầu.

Mùa hè 2026 được dự báo có nền nhiệt cao là một trong những nguyên nhân gây nguy cơ cháy rừng rất cao. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hạt Kiểm lâm Mường Lát đã chủ động xây dựng và thực hiện phương án giữ vững ổn định an ninh rừng và quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản; phương án PCCCR năm 2026; kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; kế hoạch PCCCR các tháng cao điểm nắng nóng và phương án làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng bằng biện pháp đốt trước có điều khiển.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương và các huyện Sốp Bâu, Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào), xã Tân Xuân (tỉnh Sơn La) trong hoạt động tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, xử lý vi phạm, trao đổi thông tin tình hình địa bàn, thực hiện đúng trách nhiệm trong phối hợp giữa các bên, duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp đã thiết lập. Đơn vị phối hợp với các xã vùng trọng điểm cháy như: Mường Lát, Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Mường Chanh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác BVR, PCCCR. Chủ động triển khai các giải pháp quản lý hiệu quả các nguy cơ gây cháy rừng trên địa bàn. Rà soát các vùng trọng điểm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ PCCCR. Tập trung triển khai, hoàn thành sớm việc xây dựng, tu sửa hệ thống đường băng cản lửa, làm giảm vật liệu cháy dưới tán tại các khu rừng trọng điểm. Bám sát cơ sở, phát hiện và tham mưu giải quyết triệt để các mâu thuẫn dẫn đến đốt phá hoại rừng. Tổ chức trực quan sát lửa rừng tại các khu rừng trọng điểm cháy; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần để sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo cơ động, linh hoạt, hiệu quả.

Trong các ngày cao điểm nắng nóng, đơn vị đã phân công trực 24/24 giờ với phương châm phát hiện xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc, phương tiện được trang cấp để sẵn sàng cơ động tham gia chữa cháy rừng; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chữa cháy rừng, kỹ năng sử dụng các máy móc, thiết bị chữa cháy rừng cho công chức, viên chức trong đơn vị. Xác định một số khu rừng trọng điểm nguy cơ cháy cao, cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách BVR các trạm tăng cường tuần tra rừng, kiểm soát nghiêm nguồn lửa đem vào rừng. Các thôn, bản có rừng phối hợp với chủ rừng ký cam kết không vi phạm những điều cấm về rừng...

Do có nhiều giải pháp tích cực về BVR, PCCCR, thời gian qua diện tích rừng do Hạt Kiểm lâm Mường Lát quản lý được bảo vệ, không để xảy ra chặt phá rừng, cháy rừng, an ninh rừng luôn ổn định và giữ vững; độ che phủ rừng do đơn vị quản lý, bảo vệ đạt 77,42%.

Bài và ảnh: Khắc Công