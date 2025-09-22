Bảo vệ hành lang an toàn đê điều

Hệ thống đê điều từ lâu đã được coi là lá chắn vững chắc, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc bảo vệ hành lang an toàn đê điều luôn được ngành nông nghiệp cùng các địa phương có tuyến đê đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an toàn công trình.

Xã Hoa Lộc tổ chức phá dỡ công trình xây dựng trái phép lấn chiếm lòng sông Lạch Trường.

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đê điều đã được siết chặt, song trên thực tế, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều vẫn còn xảy ra ở một số nơi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống, nhất là trong mùa mưa bão. Từ năm 2020, tại K18+900 thuộc đê tả sông Lạch Trường, Công ty TNHH Trường Thành, thôn Hòa Hải, xã Hoa Lộc đã tự ý xây dựng cầu cảng trái phép lấn chiếm hành lang sông Lạch Trường. Theo đó, Công ty TNHH Trường Thành đã đổ trụ bê tông cốt thép ra lòng sông làm cầu bốc xếp hàng hóa sát mép sông Lạch Trường, số lượng 11 trụ với diện tích mặt bằng 7x7m. Sau nhiều lần Hạt Quản lý đê Hậu Lộc và chính quyền địa phương yêu cầu công ty tổ chức tháo dỡ công trình trái phép, hoàn trả lại hiện trạng mặt bằng ban đầu nhưng sự việc vẫn tồn đọng, kéo dài. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết một số vấn đề tồn tại, vi phạm nổi lên ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống đê điều, hồ đập trên địa bàn tỉnh, xã Hoa Lộc đã yêu cầu Công ty TNHH Trường Thành hoàn thành tháo dỡ toàn bộ 11 trụ cầu, đục toàn bộ khung bê tông mặt cầu và dỡ bỏ máy xay đá trên mặt cầu.

Với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, đến ngày 23/8/2025, công ty đã hoàn thành 100% việc phá dỡ cầu cảng xây dựng lấn chiếm lòng sông Lạch Trường tại K18+900 theo yêu cầu của UBND tỉnh. Theo Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc Ngọ Viết Thắng: "Để đảm bảo an toàn cho đê điều, hành lang bảo vệ đê điều và tiêu thoát lũ, tạo thuận lợi cho công tác phòng, chống lụt bão và tiêu úng hàng năm, xã đã ban hành kế hoạch xử lý, giải tỏa cầu cảng xây dựng lấn chiếm hành lang sông Lạch Trường. Cùng với đó, địa phương phối hợp với Hạt Quản lý đê Hậu Lộc, Đồn Biên phòng Đa Lộc, các thôn huy động lực lượng tham gia xử lý, giải tỏa vi phạm tồn đọng, không để vi phạm mới phát sinh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi và phòng, chống lụt bão; ngăn chặn các trường hợp vi phạm mới phát sinh".

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 tuyến đê từ cấp III đến cấp I và 54 tuyến đê dưới cấp III, với tổng chiều dài 1.008km; 443 công trình kè với tổng chiều dài 264,91km và 1.121 cống qua đê. Ngoài ra, trên địa bàn các xã, phường ven biển của tỉnh có 55,22km đê biển trực tiếp và 9,5km bờ biển không có đê. Đây là một trong những hệ thống đê điều quy mô lớn của cả nước, bảo vệ trực tiếp cho hàng triệu người dân, hàng vạn héc-ta đất sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đô thị. Từ đầu năm 2025 đến nay, ngành nông nghiệp và các xã, phường đã tập trung thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm các vụ vi phạm Luật Đê điều còn tồn đọng theo quy định của pháp luật. Theo đó, các địa phương đã xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm tồn đọng, kéo dài ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống đê điều, như: vi phạm tại vị trí K0+700 đê bao Ngọc Lẫm, xã Trường Văn; vi phạm xây dựng tường rào trong hành lang bảo vệ đê điều tại đoạn từ K46+100 - K46+260 đê hữu sông Mã, phường Hạc Thành; vi phạm xây dựng cầu cảng tại K18+900 đê tả sông Lạch Trường, xã Hoa Lộc...

Để thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước và các quy định của pháp luật về đê điều, ngành nông nghiệp và các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và Công văn số 893/UBND-NN ngày 21/1/2020 của UBND tỉnh; nhất là ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vi phạm tập kết vật liệu quy mô lớn, xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, đắp bờ bao, đổ phế thải lấn chiếm trên bãi sông, lòng sông... đảm bảo tiêu thoát lũ lòng sông. Cùng với đó, các địa phương phối hợp với hạt quản lý đê đóng trên địa bàn thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các vụ vi phạm tồn đọng để xử lý dứt điểm, triệt để; quản lý chặt chẽ không để tái vi phạm và vi phạm mới phát sinh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngăn chặn có hiệu quả và xử phạt nghiêm đối với xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê gây hư hỏng mặt đê. Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức ra quân phát quang dọn dẹp mái đê, chân đê và trong hành lang bảo vệ đê để phục vụ công tác tuần tra canh gác đê, xử lý sự cố trong mùa mưa lũ và đảm bảo an toàn công trình đê điều theo phương châm “4 tại chỗ”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành cùng sự đồng thuận của Nhân dân, công tác bảo vệ hành lang an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp, góp phần bảo vệ an toàn hệ thống công trình, giữ gìn cuộc sống và sản xuất cho người dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi