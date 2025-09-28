Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Thái ở Yên Khương

Là xã biên giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Yên Khương có 98% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Những năm qua, ngoài nhiệm vụ lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Yên Khương còn chú trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái.

Nghề đan lát truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở Yên Khương được người dân gìn giữ.

Theo đó, Phòng Văn hóa - xã hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã Yên Khương thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng gia đình, làng bản, cơ quan có đời sống văn hóa tốt bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển văn hóa - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao.

Hầu hết đồng bào ở đây đều đang sinh sống trong những ngôi nhà sàn truyền thống; 95% số hộ còn duy trì nghề dệt thổ cẩm với các sản phẩm như áo, váy, tà khăn piêu. Đặc biệt, ở bản Tứ Chiềng còn trên 40 hộ gia đình gìn giữ được nghề đan lát truyền thống. Ông Lò Văn Quang - một thợ đan lát có tiếng ở bản cho biết “Hầu hết các sản phẩm đan lát đều gắn liền với nghề làm nông nghiệp và các vật dụng trong gia đình như nia, gùi lúa, mâm mây, bế, sọt... Nghề đan lát đang được đồng bào trao truyền cho thế hệ trẻ”.

Ngoài ra, nhiều người dân trong xã còn gìn giữ được chữ Thái cổ, tục làm đám cưới, tục làm vía. Các trò chơi, trò diễn dân gian được người dân lưu giữ như: Khặp, nhảy sạp, khua luống, ném còn, đánh cồng chiêng, bắn nỏ, kéo co, múa hát chá... Các trò chơi, trò diễn này thường được tổ chức vào các ngày lễ, tết...

Bài và ảnh: Khánh Linh