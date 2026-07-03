Báo Mỹ tiết lộ Washington ngăn Israel tấn công phái đoàn đàm phán Iran

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Báo The New York Times (NYT) ngày 3/7 dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết, Washington từng thông qua các nước trung gian để cảnh báo Tehran về nguy cơ Israel có thể nhằm vào Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

Theo The New York Times (NYT), sau khi lệnh ngừng bắn ngày 8/4 có hiệu lực, một số quan chức Mỹ lo ngại Israel có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai quan chức cấp cao của Iran. Washington cho rằng nếu các nhà đàm phán chủ chốt của Tehran bị sát hại, tiến trình đối thoại giữa hai bên có nguy cơ đổ vỡ và căng thẳng quân sự sẽ bùng phát trở lại.

Vì vậy, Mỹ được cho là đã đề nghị các quan chức của một số nước trong khu vực chuyển thông điệp tới Tehran, cảnh báo về khả năng Israel có thể nhằm vào hai nhà đàm phán Iran.

NYT cũng cho biết, sau khi kết thúc cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ, máy bay chở phái đoàn Iran đã nhận được cảnh báo về nguy cơ bị tấn công. Chiếc máy bay sau đó phải hạ cánh xuống một sân bay gần khu vực biên giới, trước khi các thành viên trong phái đoàn tiếp tục hành trình trở về Iran bằng đường bộ.

Theo NYT, diễn biến trên cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận của Mỹ và Israel đối với Iran. Trong khi Washington ưu tiên duy trì tiến trình đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao, Israel được cho là tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn hơn đối với Tehran.

Mỹ đã gián tiếp cảnh báo Iran, Israel có thể tìm cách ám sát các nhà đàm phán hàng đầu của nước này. Ảnh: Dailytribunal.

Về phía Iran, các quan chức nước này nói với NYT rằng Tehran đã yêu cầu Mỹ, thông qua các kênh trung gian của Pakistan và Qatar, đưa ra bảo đảm rằng Israel sẽ không tấn công phái đoàn đàm phán nước này trong thời gian diễn ra các cuộc tiếp xúc ngoại giao.

Hiện giới chức Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của NYT.

Trong diễn biến liên quan, Truyền thông Iran đã công bố các hình ảnh cho thấy chuẩn tướng Ahmad Vahidi, tân Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã tới tham dự lễ tang cố Đại giáo chủ Khamenei vào tối 2/7. Đây là lần ông xuất hiện trước công chúng đầu tiên sau nhiều tháng kể từ khi tiếp quản vị trí từ người tiền nhiệm Mohammad Pakpour thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Thanh Hằng

Nguồn: YTN, The Times of Israel.