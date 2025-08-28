Báo Mỹ nêu mối đe dọa lớn nhất từ ​​Nga đối với NATO

Theo tờ Newsweek, một báo cáo nghiên cứu mới cảnh báo Vương quốc Anh, thành viên NATO, sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau từ tên lửa của Nga trong hai thập kỷ tới, khi các thành viên châu Âu của liên minh này đang cố gắng lấp đầy những lỗ hổng trong mạng lưới phòng không và nhanh chóng tái vũ trang.

Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon được phóng từ tàu khu trục Đô đốc Groshkov của Nga. Ảnh: AP.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) công bố, Vương quốc Anh cần tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong những năm tới bằng cách lắp đặt lá chắn tốt hơn xung quanh các địa điểm quân sự quan trọng.

Kể từ đầu năm 2022, Nga đã ra mắt một số vũ khí tiên tiến mới mà họ cho là rất khó hoặc không thể bị hệ thống phòng không phương Tây phát hiện.

Đồng thời, mạng lưới phòng không mà các thành viên NATO sẽ dựa vào trong trường hợp bị tấn công đang rất yếu kém, các quan chức đều khẳng định phòng không là ưu tiên hàng đầu khi các thành viên liên minh đang phải gồng mình chi 5% GDP cho quốc phòng. Tờ Financial Times đưa tin, NATO chỉ có 5% hệ thống phòng không cần thiết để bảo vệ các thành viên Đông và Trung Âu của liên minh trong trường hợp bị tấn công toàn diện.

“Trong tương lai gần, châu Âu sẽ không thể tự vệ trước cuộc tấn công của Nga”, một quan chức quốc phòng Séc nói với Newsweek.

Việc cung cấp các khẩu đội và thiết bị phòng không cho Ukraine đã gây sức ép lên châu Âu, các chuyên gia Mỹ cảnh báo không có cách nào để Mỹ có thể đánh chặn hiệu quả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa quy mô lớn từ Nga.

Hệ thống Golden Dome của Mỹ, hiện đang được Lầu Năm Góc phát triển với chi phí dự kiến ​​rất lớn, được định vị là giải pháp bảo vệ Mỹ khỏi “các cuộc tấn công trên không từ bất kỳ kẻ thù nào”, bao gồm mọi loại tên lửa tinh vi.

Theo báo cáo của RUSI, “các thành phần khác nhau của mối đe dọa từ Nga có khả năng trở nên nghiêm trọng vào các thời điểm khác nhau trong hai thập kỷ tới”.

Báo cáo cho biết tên lửa hành trình của Nga sẽ là mối đe dọa chính đối với các cơ sở quân sự của Anh trong thời gian ngắn trước khi Moscow có thể xây dựng số lượng lớn vũ khí thử nghiệm của mình.

Nga lần đầu tiên triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik nhắm vào một địa điểm ở miền trung Ukraine vào tháng 11/2024. Điện Kremlin cũng đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal và Zircon, được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi vào năm 2018 là hai trong số những vũ khí “thế hệ tiếp theo” của nước này.

Theo báo cáo của RUSI, hiện tại Nga chỉ có thể triển khai tên lửa Oreshnik ở quy mô hạn chế và Moscow ưu tiên vũ khí siêu thanh để răn đe.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết Vương quốc Anh sẽ cần phải nhanh chóng tìm ra cách tốt nhất để chống lại tên lửa hành trình của Nga, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không, trước khi bắt tay vào chuẩn bị cho các cuộc tấn công đạn đạo hoặc siêu thanh.

Tên lửa hành trình sẽ là mối đe dọa chính trong 5 năm tới, “tuy nhiên, sau giữa những năm 2030, phạm vi đe dọa có thể sẽ mở rộng”, theo báo cáo. "Sau năm 2040, việc phòng thủ chống lại các mục tiêu như phương tiện lướt siêu thanh cũng sẽ trở thành ưu tiên cao hơn."

Một quan chức quân sự Anh cho biết, Anh đã mô phỏng một cuộc tấn công của Nga vào nước này sẽ như thế nào dựa trên các đợt tấn công đầu tiên của Nga vào Ukraine vào năm 2022.

“Điều này càng củng cố thực tế rằng chúng ta thực sự cần phải hành động ngay lập tức”, Chuẩn tướng không quân Blythe Crawford, người đã nghỉ hưu với tư cách là Tư lệnh Trung tâm chiến tranh không gian và vũ trụ của Anh, cho biết.

