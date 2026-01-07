Châu Âu thúc đẩy bảo đảm an ninh cho Ukraine

Tối 6/1 (giờ địa phương), Anh và Pháp tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng tới Ukraine trong giai đoạn hậu thỏa thuận hòa bình – một cam kết mới mang tính bước ngoặt, dù nhiều khả năng vấp phải phản ứng mạnh từ Nga. Thông tin được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh tại Paris do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, với sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo thuộc “liên minh tự nguyện” ủng hộ Ukraine.

Pháp và Anh cam kết triển khai quân đội đến Ukraine nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Ảnh: ABC News

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký Tuyên bố ý định ba bên sau nhiều giờ đàm phán, mở đường cho khả năng triển khai binh sĩ Anh và Pháp tại Ukraine nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh và tái thiết hậu chiến.

Phát biểu tại họp báo chung, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh đây là bước đi then chốt trong cam kết dài hạn của London, tạo cơ sở pháp lý để lực lượng Anh, Pháp và các đối tác hoạt động trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Macron cho biết lực lượng đa quốc gia sẽ nhằm “trấn an và ổn định tình hình sau ngừng bắn”, được triển khai ở khu vực hậu phương, cách xa tuyến giao tranh, song quy mô và phạm vi cụ thể chưa được công bố. Ông nói, liên minh đã xây dựng kế hoạch giám sát ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt, đồng thời duy trì hỗ trợ lâu dài cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Về phía Kiev, Tổng thống Zelensky khẳng định các phương án triển khai và củng cố quốc phòng đã được chuẩn bị, song vấn đề lãnh thổ vẫn là thách thức lớn nhất đối với tiến trình hòa bình.

Đáng chú ý, Mỹ lần đầu đề xuất hỗ trợ lực lượng đa quốc gia trong trường hợp bị tấn công, đồng thời đứng ra dẫn dắt cơ chế giám sát ngừng bắn bằng công nghệ cao, bao gồm máy bay không người lái, vệ tinh và các hệ thống cảm biến nhằm xác minh vi phạm.

Trong khi Đức và Italy tỏ ra thận trọng trước khả năng đưa binh sĩ ra thực địa, Liên bang Nga chưa phát đi tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp và tiếp tục các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine.

Phát biểu sau cuộc họp, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho rằng các bảo đảm an ninh “về cơ bản đã hoàn tất”, trong khi ông Jared Kushner đánh giá đây là một “cột mốc rất lớn”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi hội nghị là “biểu hiện mạnh mẽ của sự đoàn kết”, khẳng định châu Âu tiếp tục sát cánh cùng Ukraine.

Giới quan sát nhận định, việc Anh, Pháp và các đối tác châu Âu thúc đẩy kế hoạch triển khai lực lượng, với sự hậu thuẫn của Mỹ, cho thấy nỗ lực gia tăng vai trò của châu Âu trong cấu trúc an ninh khu vực, đồng thời tạo thêm sức ép ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine.

Minh Phương

Nguồn: Euronews, BBC, The Guardian .