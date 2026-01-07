Thái Lan gửi công hàm phản đối Campuchia sau vụ nổ ở khu vực biên giới

Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 6/1 cho biết, quân đội Thái Lan đã chính thức gửi công hàm phản đối Campuchia liên quan đến một vụ nổ xảy ra tại khu vực biên giới, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông Anutin xác nhận Bộ Ngoại giao Thái Lan đã gửi thư tới phía Campuchia, thông báo rằng vụ việc nói trên bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà hai nước đạt được trước đó. Quyền Thủ tướng Anutin nhấn mạnh, trong khi Thái Lan nghiêm túc tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, nước này vẫn sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha (giữa, bên trái) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit (giữa, bên phải) tại Thái Lan, ngày 27/12/2025. Nguồn: AP.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, vào khoảng 7h25 sáng cùng ngày, một quả đạn cối được cho là bắn từ phía Campuchia đã rơi xuống khu vực biên giới, gây thương tích cho một binh sĩ Thái Lan. Quân đội Thái Lan cáo buộc đây là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn hiện hành.

Phát ngôn viên Lục quân Thái Lan Winthai Suvaree. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát ngôn viên Lục quân Thái Lan Winthai Suvaree cho biết, quân đội đã cảnh báo Campuchia cần hết sức kiềm chế và tuân thủ nghiêm các biện pháp ngừng bắn. Sau đó, phía Campuchia đã liên hệ với đơn vị quân đội Thái Lan tại khu vực, khẳng định vụ việc không phải hành động cố ý, mà là sai sót trong quá trình tác nghiệp của binh sĩ Campuchia.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin hai binh sĩ Campuchia bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, do một vụ nổ ngoài ý muốn từ một đống rác tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Preah Vihear. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata, cho biết các nhóm công tác hai nước đã trao đổi thông tin và phối hợp xử lý vụ việc.

Vụ việc làm gia tăng lo ngại về tính mong manh của lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, trong bối cảnh hai nước vẫn tồn tại những bất đồng kéo dài liên quan đến khu vực biên giới.

Vân Bình

Nguồn: Tân Hoa Xã