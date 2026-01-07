Tổng thống Donald Trump làm việc với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ về nghị sự 2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 có cuộc gặp với các nghị sĩ Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa nhằm thống nhất chương trình nghị sự trong bối cảnh bước vào năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, giai đoạn được đánh giá có ảnh hưởng lớn đến hai năm cuối nhiệm kỳ của ông.

Tổng thống Donald Trump đến dự cuộc họp kín thường niên về chính sách, thứ Ba, ngày 6 tháng 1 năm 2026, tại Washington. Ảnh: AP

Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ một diễn đàn chính sách do các nghị sĩ Cộng hòa Hạ viện tổ chức tại Trung tâm Kennedy ở Washington.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện bước vào năm mới với nhiều ưu tiên chính sách quan trọng, trong đó lĩnh vực y tế được đánh giá là một trong những vấn đề nhạy cảm trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngay trong tuần này, Hạ viện có thể xem xét bỏ phiếu về việc gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế đã hết hiệu lực, trong bối cảnh chưa rõ Tổng thống và lãnh đạo đảng sẽ ủng hộ hay tìm cách ngăn chặn đề xuất này.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang tìm cách củng cố sự thống nhất trong nội bộ Đảng Cộng hòa, khi đảng này hiện chỉ nắm giữ đa số sít sao tại Hạ viện. Một số nghị sĩ tuyến cơ sở thời gian gần đây thể hiện lập trường độc lập hơn, sẵn sàng không hoàn toàn đi theo định hướng của lãnh đạo đảng và Nhà Trắng trong một số vấn đề gây tranh luận.

Sau khi nghị sĩ Marjorie Taylor Greene chính thức rời Hạ viện từ nửa đêm 6/1, cán cân quyền lực tại cơ quan lập pháp này hiện là 219 ghế thuộc Đảng Cộng hòa và 213 ghế thuộc Đảng Dân chủ, khiến việc thông qua các dự luật quan trọng trong thời gian tới tiếp tục là thách thức.

Tổng thống Donald Trump phát biểu sau cuộc gặp với các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội ở tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ tại Washington, DC, ngày 8 tháng 1 năm 2025. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức Cộng hòa tham gia công tác chuẩn bị, các nội dung thảo luận chính tại cuộc họp bao gồm thúc đẩy các dự luật trọng điểm của đảng về thuế và kiểm soát biên giới, chương trình nghị sự liên quan đến chi phí sinh hoạt, cũng như chiến lược chính trị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Ngoài ra, Đảng Cộng hòa cũng đang cân nhắc khả năng xây dựng một dự luật thuế mới có thể được thông qua theo hình thức bỏ phiếu theo đường lối đảng phái, trong khi đồng thời phải tính đến nguy cơ xảy ra đóng cửa một phần hoạt động của chính phủ liên bang vào cuối tháng này.

Bích Hồng

Nguồn: CNA.