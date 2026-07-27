Báo Mỹ hé lộ kịch bản chưa từng có với Iran: Thu giữ uranium thay vì tiếp tục ném bom

Thay vì tiếp tục không kích Iran, một kịch bản được truyền thông Mỹ tiết lộ cho thấy Washington được cho là đang cân nhắc phương án hoàn toàn khác: đưa lực lượng đặc nhiệm vào thu giữ lượng uranium làm giàu của Tehran. Nếu được triển khai, đây có thể là một trong những chiến dịch quân sự phức tạp nhất từng được lên kế hoạch.

Lính đặc nhiệm Hải quân Hoa Kỳ (SEALs) đang thực hiện huấn luyện hoạt động cấm hàng hải trên tàu USS Mount Whitney. Ảnh: New York Post.

Báo New York Post dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đang xem xét khả năng trực tiếp thu giữ lượng uranium làm giàu được cất giữ tại các cơ sở hạt nhân kiên cố của Tehran. Theo một chuyên gia, một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm nhằm thu giữ uranium từ Iran sẽ là “chiến dịch tinh vi nhất trong lịch sử quân sự”.

Theo kế hoạch được tiết lộ, hàng nghìn binh sĩ Mỹ sẽ đảm nhiệm việc tấn công và kiểm soát khu vực xung quanh các cơ sở hạt nhân, trong khi các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ sẽ tiến vào bên trong để thu hồi vật liệu hạt nhân. Nhiệm vụ này được cho là có thể huy động các lực lượng như SEAL Team 6, Tiểu đoàn Biệt kích số 2 và Đại đội Quân nhu số 21 phụ trách xử lý, vận chuyển vật liệu phóng xạ.

Ông Joseph Rodgers, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cùng ông Richard Goldberg, nguyên Giám đốc phụ trách chống vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC), nhận định chiến dịch sẽ đối mặt với những thách thức hậu cần rất lớn. Theo các chuyên gia, Iran đã gài bẫy, đặt mìn và tăng cường lực lượng bảo vệ quanh các lối vào đường hầm. Bên cạnh đó, uranium nếu tiếp xúc với độ ẩm có thể gây nguy cơ nhiễm độc hóa học đối với lực lượng làm nhiệm vụ.

Giới phân tích cho rằng các cuộc không kích trước đây tuy gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạt nhân Iran nhưng chưa giải quyết được bài toán về lượng uranium làm giàu còn lại. Theo truyền thông Mỹ, số vật liệu này có thể đã được di chuyển hoặc cất giữ trong các hầm ngầm kiên cố, khiến phương án thu giữ trực tiếp bằng lực lượng đặc nhiệm được đưa vào tính toán thay vì chỉ tiếp tục ném bom.

Một điểm đáng chú ý là trọng tâm theo dõi của truyền thông Mỹ đang dần chuyển từ cơ sở làm giàu uranium Fordow sang khu phức hợp ngầm Pickaxe Mountain gần Natanz. Theo New York Post và một số nguồn tin phương Tây, tình báo Israel nghi ngờ Iran đã di chuyển một số máy ly tâm cùng các thiết bị quan trọng tới cơ sở này sau các đợt không kích trước đó. Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần nhắc đến Pickaxe Mountain như một mục tiêu tiềm năng, trong bối cảnh giới chuyên gia nhận định khu phức hợp được xây dựng sâu trong lòng núi, có khả năng trở thành nơi lưu giữ uranium làm giàu hoặc triển khai các máy ly tâm mới. Chính điều này khiến Pickaxe Mountain được xem là địa điểm có thể buộc Mỹ phải tính đến phương án triển khai lực lượng đặc nhiệm thay vì chỉ dựa vào các đòn không kích từ trên không.

Ảnh vệ tinh cho thấy toàn cảnh khu phức hợp đường hầm Pickaxe Mountain ở Natanz. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ý tưởng thu giữ uranium của Iran xuất hiện. Hồi tháng 4, Quân đội Mỹ đã xây dựng một phương án tương tự theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, trong đó tính đến việc triển khai lực lượng đặc nhiệm, thiết bị đào bới và thậm chí xây dựng đường băng dã chiến để vận chuyển vật liệu hạt nhân ra khỏi Iran. Điều này cho thấy phương án “thu giữ thay vì phá hủy” đã được nghiên cứu trong nhiều tháng, dù đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức từ chính quyền Mỹ.

Hiện Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về các thông tin liên quan đến khả năng triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm thu giữ uranium làm giàu của Iran.

Nhật Lệ

Nguồn: The New York Post, The Washington Post, RT.