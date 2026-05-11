Iran tuyên bố sẵn sàng đối phó nguy cơ Mỹ “thu giữ” uranium làm giàu

Iran tuyên bố các lực lượng quân sự nước này đã trong trạng thái “sẵn sàng hoàn toàn” nhằm bảo vệ các cơ sở hạt nhân và lượng uranium làm giàu trước nguy cơ bị Mỹ tiến hành chiến dịch thu giữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân Iran tiếp tục là điểm nóng trong các cuộc thảo luận giữa Tehran, Washington và Israel.

Người phát ngôn quân đội Iran Akrami Nia ngày 10/5 cho biết Tehran đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng Mỹ tiến hành các chiến dịch nhằm kiểm soát hoặc thu giữ lượng uranium làm giàu của nước này.

Ông Akrami Nia nhấn mạnh, quân đội Iran cùng lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhằm bảo vệ các cơ sở lưu trữ uranium làm giàu.

Trong tuyên bố trên truyền hình quốc gia, ông Akrami Nia khẳng định: “Chúng tôi hiểu rõ âm mưu của Mỹ nhằm chiếm đoạt uranium làm giàu của Iran và đã chuẩn bị cho các hoạt động xâm nhập”.

Theo quan chức này, Tehran cũng đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn khả năng đối phương sử dụng các sân bay đóng cửa cho mục đích quân sự. Ông cho biết, một số đường băng tại các sân bay từng do quân đội Iran quản lý đã bị phá hủy, nhằm tránh nguy cơ bị đối phương sử dụng trong trường hợp xảy ra chiến dịch đổ bộ đường không.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho rằng một thỏa thuận với Tehran cần bao gồm việc chuyển uranium làm giàu cấp độ cao ra khỏi Iran và chấm dứt hoạt động tại các cơ sở hạt nhân ngầm.

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran hiện sở hữu hơn 440 kg uranium làm giàu ở mức tinh khiết 60%, được đánh giá chỉ còn cách cấp độ sử dụng cho vũ khí hạt nhân một bước kỹ thuật ngắn.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, cuộc xung đột với Iran “vẫn chưa kết thúc” do vấn đề uranium làm giàu của Tehran chưa được xử lý.

Trả lời phỏng vấn CBS News, ông Netanyahu cho rằng mục tiêu then chốt của Israel vẫn là loại bỏ lượng uranium làm giàu và phá dỡ các cơ sở hạt nhân của Iran. Ngoài vấn đề hạt nhân, ông Netanyahu cho rằng vẫn còn nhiều mục tiêu khác chưa hoàn thành, bao gồm đối phó các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: YTN, Wion