Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Báo điện tử Thanh Hóa nằm trong Top 10 báo Đảng địa phương có lượng truy cập cao nhất tháng 10/2025

(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo vừa được ONECMS Blog công bố, trong tháng 10/2025, Báo điện tử Thanh Hóa đạt hơn 1,5 triệu lượt truy cập, xếp thứ 8 trong Top 20 báo Đảng địa phương có lượng truy cập cao nhất cả nước.

Theo báo cáo vừa được ONECMS Blog công bố, trong tháng 10/2025, Báo điện tử Thanh Hóa đạt hơn 1,5 triệu lượt truy cập, xếp thứ 8 trong Top 20 báo Đảng địa phương có lượng truy cập cao nhất cả nước.

Bảng xếp hạng Top 20 báo Đảng địa phương tháng 10/2025 theo lượt truy cập được ONECMS Blog công bố.

Kết quả này cho thấy nỗ lực không ngừng của Báo điện tử Thanh Hóa trong việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng thông tin, đa dạng hóa hình thức thể hiện và tăng cường tương tác với bạn đọc trên nền tảng số.

Con số hơn 1,5 triệu lượt truy cập trong một tháng cho thấy sự tin tưởng, quan tâm của đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh đối với các thông tin chính thống, đa dạng và kịp thời mà tờ báo cung cấp. Thành tích của Báo điện tử Thanh Hóa là minh chứng rõ nét cho sự phát triển bền vững của báo chí địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và những thành tựu của tỉnh Thanh Hóa đến với độc giả trong và ngoài nước.

Dẫn đầu bảng xếp hạng tháng 10/2025 là Báo Sài Gòn Giải Phóng với 3.826.000 lượt truy cập, tiếp theo là Báo Nghệ An (2.906.000 lượt) và Báo Hà Tĩnh (2.206.000 lượt).

