Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Cuối năm, nhu cầu về thực phẩm của người tiêu dùng và thị trường lớn hơn, được xem là "thời điểm vàng” để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản phẩm chăn nuôi. Do đó, các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tích cực tái đàn, tăng đàn gia súc, gia cầm (GSGC) để bảo đảm cung ứng nguồn sản phẩm chất lượng nhất cho thị trường.

Gia đình ông Mã Văn Khánh thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn để cung ứng cho thị trường dịp cuối năm.

Thời gian qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, buộc phải tiêu hủy hơn 5.700 tấn lợn hơi của người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, khiến người tiêu dùng băn khoăn về việc bảo đảm nguồn cung dịp cuối năm. Do đó, ngành nông nghiệp đang chỉ đạo các địa phương song song với công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiệt hại do thời tiết, dịch bệnh, cần đẩy mạnh chăn nuôi nhiều loại GSGC khác nhằm đa dạng đối tượng con nuôi, phong phú thêm cho nguồn cung thực phẩm của tỉnh.

Nhờ chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt việc cách ly và tiêm phòng vắc-xin nên gia đình ông Mã Văn Khánh ở thôn 6, xã Nga Thắng đã chủ động tái đàn mới với khoảng 50 con lợn thịt để bảo đảm thời gian xuất chuồng vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Khánh cho biết: "Để có đàn lợn khỏe mạnh, xuất bán vào dịp tết, gia đình tôi đã lựa chọn con giống khỏe mạnh từ đàn nái của nhà, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, tôi thường xuyên theo dõi thông tin về thị trường để điều chỉnh phương án chăn nuôi phù hợp, không tái đàn, tăng đàn ồ ạt để bảo đảm khâu tiêu thụ”.

Còn tại trang trại của gia đình ông Trần Văn Tráng ở thôn 3, xã Thọ Lập, cùng với việc duy trì gần 10.000 con gà thịt, gia đình ông mới vào đàn khoảng 10.000 con gà các loại để kịp cung cấp cho thị trường dịp tết. Ông Tráng chia sẻ: "Dịp tết, nhu cầu của thị trường về gia cầm, chủ yếu là gà rất cao. Nhất là gà lai chọi, gà ri thả vườn. Do đó, ngay khi dọn dẹp, chỉnh trang chuồng trại sau bão lụt, gia đình tôi đã tiến hành khử khuẩn và vào lứa gà 20 ngày tuổi. Dự tính sau khoảng 90 - 100 ngày có thể xuất bán”.

Được biết, để bảo đảm lứa gà mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường, gia đình ông Tráng đã áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp với phòng bệnh đầy đủ. Cùng với nuôi gà thịt, gia đình ông còn nuôi khoảng 300 con gà đẻ trứng để cung ứng cho thị trường. Việc đa dạng sản phẩm chăn nuôi đã giúp cho nhiều khách hàng biết đến trang trại của gia đình ông Tráng. Nhờ đó, năm 2025 doanh thu dự kiến của gia đình ông đạt khoảng 2,2 tỷ đồng, lợi nhuận từ 450 - 500 triệu đồng.

Theo dự báo, dịp Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có thể tăng thêm từ 10 đến 30% so với ngày thường. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh có khoảng 101.500 con trâu, 192.500 con bò, 1,19 triệu con lợn, 28,95 triệu con gia cầm. So với cùng thời điểm năm 2024, đàn trâu, bò, lợn đều giảm từ 1,3 đến 14%, chỉ có đàn gia cầm tăng 6,6%. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, với tổng đàn hiện có thì nguồn cung thịt GSGC trong những tháng cuối năm sẽ không thiếu.

Giám đốc HTX nông trại 36 Hà Văn Phong cho bết: "Thông qua việc khảo sát thị trường, HTX nhận định do ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi nên nguồn thịt lợn cung ứng ra thị trường giảm mạnh, giá sẽ tăng cao, người tiêu dùng có thể lựa chọn thịt gà, thịt bò để thay thế cho thịt lợn. Đây là cơ hội để các cơ sở chăn nuôi gia cầm mở rộng quy mô, đẩy mạnh sản xuất. Thông qua trại nuôi chính và các trại chăn nuôi vệ tinh, HTX đã đầu tư, mở rộng quy mô đàn gà tăng 15 - 20% so với năm trước. Đồng thời đa dạng các chủng loại gà để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dự kiến, thông qua các chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn đang liên kết, HTX sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 23 - 25 tấn gà thịt. Để đạt được mục tiêu và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, HTX còn tập huấn, hướng dẫn các hộ liên kết thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học và tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh và được uống các loại vitamin để tăng sức đề kháng".

Ở thời điểm hiện tại, sự khắc nghiệt của thời tiết và tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm của dịch bệnh với đàn GSGC khiến ngành chăn nuôi đang đối mặt với nỗi lo thiếu hụt nguồn cung thực phẩm thời gian cao điểm vào cuối năm. Với sự vào cuộc tích cực của ngành nông nghiệp, các địa phương và kinh nghiệm chăn nuôi của người dân trên địa bàn tỉnh, kỳ vọng về cán cân cung - cầu thực phẩm dịp cuối năm sẽ được cân đối. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro trong sản xuất, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương khuyến cáo người chăn nuôi cần theo sát diễn biến của thị trường, dự báo đúng khả năng tiêu thụ để xác định quy mô tái đàn, tăng đàn phù hợp, đảm bảo hiệu quả sản xuất tốt nhất. Cùng với đó, người dân cần sử dụng nguồn giống GSGC có nguồn gốc, chất lượng bảo đảm. Đồng thời, triển khai những giải pháp để chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Bài và ảnh: Lê Thanh