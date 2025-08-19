Bảo đảm cho chính quyền cấp xã ở khu vực biên giới hoạt động hiệu quả

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã biên giới thuộc diện không phải sáp nhập đối mặt với nhiều thách thức về nhân lực cũng như cơ sở vật chất. Song, với sự quan tâm kịp thời của tỉnh, những vướng mắc ban đầu đang dần được tháo gỡ, bảo đảm cho vận hành bộ máy mới thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Khu bệnh xá xã Mường Mìn được cải tạo làm nơi ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ được UBND tỉnh điều động dưới xuôi lên.

Thiếu nhân lực, khó khăn về cơ sở vật chất

Xã Mường Mìn là một trong những địa phương biên giới không thuộc diện sáp nhập. Theo Bí thư Đảng ủy xã Lương Văn Hiệp, Đảng bộ, chính quyền địa phương đang nỗ lực sắp xếp lại các phòng, ban, bố trí từ 3 - 4 cán bộ chung một phòng làm việc. Cơ sở hạ tầng cũ nên diện tích các phòng làm việc chật chội, không đạt chuẩn, gây ảnh hưởng nhất định đến môi trường làm việc. Ngoài thiếu phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện đi lại và hạ tầng công nghệ thông tin của xã miền núi, biên giới cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND xã Mường Mìn Ngân Văn Hanh cho biết: Hiện xã có 31/59 cán bộ, công chức. Đầu tháng 8/2025 xã được bổ sung thêm 8 cán bộ từ các xã miền xuôi, song vẫn thiếu nhiều vị trí quan trọng như kế toán, xây dựng, cơ yếu - bảo mật... Đặc biệt, xã chưa có nhà công vụ, đang phải cải tạo khu bệnh xá cũ để làm nơi ở cho cán bộ.

Chia sẻ về điều kiện làm việc, anh Trần Công Chính, cán bộ Văn phòng xã Mường Mìn - là người vừa được điều động từ xã Thiệu Hóa lên công tác tại xã Mường Mìn, cho biết: “Khi mới lên tôi cũng khá bỡ ngỡ vì hạ tầng, cơ sở vật chất của xã còn khó khăn. Được sự quan tâm của lãnh đạo xã nên nhà công vụ được tu sửa, đảm bảo cho hoạt động, cũng như nơi ăn ở, sinh hoạt. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng ai cũng xác định tinh thần gắn bó lâu dài vì nhiệm vụ chung”.

Tương tự, tại xã Quang Chiểu, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Minh Xiết cho biết: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Nếu trước đây cấp huyện đảm nhận phần lớn nhiệm vụ, thì nay nhiều nội dung được giải quyết trực tiếp tại xã. Cán bộ được điều động từ huyện về là 12 người, tỉnh bổ sung thêm 15, song vẫn thiếu. Về cơ sở vật chất, xã đang phải linh hoạt bố trí ít nhất từ 3 - 4 cán bộ chung một phòng. Nhà công vụ chưa có, xã phải thuê 2 căn nhà sàn để cán bộ ở tạm.

Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng từ khi vận hành mô hình mới, theo ông Xiết đánh giá, cán bộ, công chức của xã đã nỗ lực thích ứng, đảm bảo xử lý nhanh gọn các thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Sự chủ động, trách nhiệm của từng cán bộ đã góp phần giúp chính quyền cơ sở duy trì hoạt động thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Vượt khó để vận hành bộ máy hiệu lực, hiệu quả

Từ ngày 1/7 đến nay, chính quyền địa phương 2 cấp ở các xã biên giới đã đi vào hoạt động ổn định. Tỉnh đã bố trí nguồn lực đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng số, đưa vào hoạt động 100% trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Hệ thống chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến xã được vận hành đồng bộ, thông suốt, giúp các địa phương nhanh chóng nắm bắt cơ chế mới và xử lý công việc kịp thời. Công tác tổ chức, sắp xếp, điều động cán bộ được triển khai, với 160 công chức được điều động và 15 công chức biệt phái từ các sở, ngành, địa phương miền xuôi lên hỗ trợ.

Để mô hình mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lãnh đạo các xã mong muốn được đầu tư thêm trụ sở, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp để địa phương chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 14/8, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: “Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải thực chất, vì vậy cần tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ kịp thời cho cơ sở; khắc phục ngay các vướng mắc trong thủ tục hành chính và hạ tầng số”.

Những thiếu thốn về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ hay chỗ ăn ở vẫn còn hiện hữu, nhưng đội ngũ cán bộ ở các xã biên giới, đặc biệt là những người vừa từ miền xuôi lên công tác đều chung tinh thần nỗ lực vì Nhân dân phục vụ. Chính sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, cùng sự quan tâm kịp thời từ tỉnh, sẽ là nền tảng để bộ máy mới ở các xã vùng cao biên giới sớm vận hành trơn tru, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của người dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Bài và ảnh: Đình Giang