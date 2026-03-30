Bảo đảm chất lượng sống cho cư dân chung cư nhà ở xã hội

Theo thống kê, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có 13 dự án nhà ở xã hội (NOXH) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng số khoảng 4.500 căn hộ tập trung chủ yếu tại các phường trung tâm như Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Nguyệt Viên... tỷ lệ lấp đầy đến nay đạt khoảng 95%. Bên cạnh đó, có 10 dự án đang triển khai thi công với tổng số 10.400 căn hộ, trong đó có nhiều tòa nhà thuộc các dự án cũng đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Các chung cư NOXH cao tầng được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp vừa tạo nên diện mạo năng động cho đô thị khu vực trung tâm. Tuy nhiên, chất lượng sống của cư dân nơi đây lại là câu chuyện đáng bàn khi công tác quản lý, vận hành các tòa nhà, mối quan hệ giữa hộ dân và ban quản lý... đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề.

Một góc khu vực để xe máy tại NOXH 379, phường Hạc Thành.

Những ngày cuối tháng 3/2026, một số cư dân sinh sống tại NOXH phố Bào Ngoại, phường Hạc Thành (hay còn gọi là NOXH 379) đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc ban quản lý tòa nhà thu phí hao tổn tiền điện và phí dịch vụ sai quy định. Theo nội dung phản ánh của một số hộ dân, ban quản lý tòa nhà tự ý thu thêm “phí hao tổn tiền điện bằng 5% trên tổng hóa đơn điện hàng tháng” và thu thêm chênh lệch giá điện. Khoản phí này không được thông báo trước và không được thông qua cư dân. Khi người dân không thống nhất với những khoản thu không hợp lý thì xảy ra việc cắt điện, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân. Ngoài ra, các khoản phí bảo trì và phí dịch vụ đã thu, song việc bảo trì, sửa chữa các vị trí xuống cấp chưa kịp thời, công tác dọn vệ sinh cũng sơ sài, qua loa.

Một hộ dân ở chung cư chia sẻ: “Ban quản lý áp đặt việc thu phí hao tổn tiền điện và thu thêm chênh lệch giá điện, tự ý cắt điện của một số hộ dân, khiến các hộ dân bức xúc, tập trung đông người để kiến nghị, song các thành viên ban quản lý đều vắng mặt, không có ai đứng ra giải thích cho người dân. Một số người dân bức xúc kéo nhau đến cơ quan chức năng để gửi đơn phản ánh”.

Vụ việc đang xảy ra tại NOXH 379 không phải là cá biệt. Thực tế, trong thời gian qua, nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại một số chung cư NOXH trên địa bàn tỉnh. Những vướng mắc, bất cập thường phát sinh, như: phí dịch vụ chưa tương xứng với chất lượng; hạ tầng, kỹ thuật và chỗ để xe chưa được đảm bảo; bất cập trong thu tiền điện sinh hoạt; chậm, dây dưa trong việc bàn giao quỹ bảo trì... Những vướng mắc, bất cập trên gây ra xung đột về lợi ích giữa các chủ sở hữu, trong đó phần lớn là cư dân với chủ đầu tư và các đơn vị cung cấp dịch vụ, quản lý vận hành.

Tại Dự án NOXH khu dân cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú, cuối năm 2025, do nhiều bất cập trong quản lý, vận hành ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, cư dân tòa CC1 đã treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư đối thoại. Những bất cập trong quản lý, vận hành mà cư dân phản ánh liên quan đến an toàn phòng cháy, chữa cháy, thang máy thường xuyên hư hỏng, an ninh trật tự lỏng lẻo... Thời điểm đó, trước những phản ánh của cư dân, Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và xác nhận phản ánh của cư dân là có cơ sở. Trách nhiệm được xác định thuộc về chủ đầu tư và ban quản trị tòa nhà khi chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định; công tác phối hợp không tốt, dẫn đến chưa bàn giao được hồ sơ, tài sản và quỹ bảo trì nên chưa lựa chọn được đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cơ quan chức năng đã đề nghị UBND phường Quảng Phú tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc ban quản trị các tòa nhà và chủ đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Trước thực trạng bất cập trong quản lý, vận hành các chung cư NOXH, ngày 10/1/2026, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-SXD về rà soát, đánh giá thực trạng dân cư và công tác quản lý, sử dụng NOXH tại các dự án đã đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm thu thập, tổng hợp thông tin, đánh giá khách quan tình hình cư trú và việc quản lý, sử dụng NOXH; đồng thời xác định mức độ tuân thủ các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và các trường hợp sử dụng NOXH không đúng quy định. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao tính minh bạch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa vi phạm. Đây cũng là căn cứ để Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Sở Xây dựng đang đôn đốc, yêu cầu UBND các xã, phường có dự án NOXH phối hợp với chủ đầu tư, ban quản trị và cư dân triển khai kế hoạch, tổ chức phát, hướng dẫn kê khai và thu thập thông tin phục vụ công tác rà soát, thu thập thông tin.

Bài và ảnh: Minh Hiền