Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp trung thu

Còn ít tuần nữa là đến Tết Trung thu, thị trường các mặt hàng phục vụ nhu cầu của người dân đang bắt đầu sôi động. Trước thực tế đó, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đang chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.

Đội Quản lý Thị trường số 1, Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa, tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu.

Chủ động kiểm tra, giám sát

Tết Trung thu là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, đặc biệt đối với các sản phẩm mang tính thời vụ như bánh trung thu, bánh kẹo và nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn. Để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ngành y tế tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và một số nội dung như nguồn gốc nguyên liệu, việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất lượng sản phẩm, ghi nhãn, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản.

Ông Lê Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, cho biết: “Việc triển khai kiểm tra ngay từ đầu mùa vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đặc biệt, đối với bánh trung thu - mặt hàng có thời gian sản xuất và tiêu thụ tập trung - việc kiểm soát từ khâu nguyên liệu, sản xuất đến lưu thông trên thị trường là cần thiết, nhằm hạn chế nguy cơ sản phẩm không bảo đảm chất lượng đến tay người tiêu dùng. Cùng với hoạt động kiểm tra, ngành y tế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở”.

Ngăn chặn nguy cơ

Không chờ đến sát Tết Trung thu mới triển khai các biện pháp kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa đang chủ động chuẩn bị phương án kiểm soát từ sớm.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, việc kiểm soát từ sớm được xem là giải pháp quan trọng bởi hàng hóa phục vụ trung thu thường được nhập về, tập kết và phân phối trước thời điểm chính lễ khá lâu. Nếu không kiểm soát ngay từ đầu, khi sức mua tăng cao và lượng hàng hóa lưu thông lớn, công tác phát hiện, xử lý vi phạm sẽ khó khăn hơn, đồng thời nguy cơ hàng hóa không bảo đảm chất lượng đến tay người tiêu dùng cũng gia tăng.

Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu và hàng hóa, không kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.

Về phía người tiêu dùng, cần trở thành những “người mua hàng thông thái”. Khi lựa chọn bánh trung thu và các loại thực phẩm, người dân nên mua sản phẩm tại những cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; chú ý kiểm tra thông tin trên nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản. Không nên lựa chọn các sản phẩm có bao bì rách, biến dạng, không có nhãn mác hoặc có dấu hiệu bất thường.

Với sự chủ động vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng, ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và sự chủ động của người tiêu dùng, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp trung thu sẽ được tăng cường, để mọi gia đình đón một mùa đoàn viên vui tươi, an toàn và ý nghĩa.

Bài và ảnh: Tô Hà