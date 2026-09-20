Tiếp sức em đến trường

“Tiếp sức em đến trường” là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa nổi bật với các việc làm như trao học bổng, đồ dùng học tập và nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó..., đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Thông qua các hoạt động đã góp phần đem đến nhiều cơ hội tiếp tục đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đoàn xã Thọ Xuân trao tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp năm học mới 2026-2027.

Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa xã Trung Lý, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tổ chức trao 50 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó nhằm góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Đồng thời, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở vùng cao, biên giới.

Tại xã Thọ Xuân, để động viên, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 2026-2027, Đoàn xã đã tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”, trao tặng những phần quà thiết thực cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Là một trong các học sinh nghèo vượt khó, em Đỗ Ích Quang Thiện, sinh năm 2017 tại thôn Xuân Phả 2, chia sẻ: “Những phần quà được nhận hôm nay đối với em có ý nghĩa rất lớn về vật chất và tinh thần. Bởi đó không chỉ là nguồn động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình mà còn tiếp thêm động lực để em yên tâm học tập, rèn luyện và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng, cho biết: “Em Đỗ Ích Quang Thiện là đối tượng thuộc gia đình hộ nghèo. Em sinh ra đã sớm thiếu vắng tình yêu thương của cha lẫn mẹ, hiện đang sống trong căn nhà nhỏ cùng bà nội. Mặc dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng em luôn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Để cánh cổng đến trường của em không khép lại, Đoàn xã Thọ Xuân đã nhận đỡ đầu em Thiện theo mô hình “Em nuôi của Đoàn”, với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng”.

Với vai trò là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi, các tổ chức đoàn, hội, các cấp, các ngành, tổ chức xã hội đã tích cực làm tốt nhiệm vụ vì cộng đồng, đem đến nhiều cơ hội tiếp tục đến trường cho các em nhỏ. Theo thống kê của Tỉnh đoàn Thanh Hóa, 8 tháng năm 2026, gắn với thực hiện hiệu quả mô hình “Em nuôi của Đoàn”, hoạt động “Tiếp sức đến trường”, các cấp bộ đoàn, hội, đội toàn tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức trao quà, học bổng cho hàng chục nghìn lượt học sinh nghèo vượt khó. Trong đó, riêng cấp tỉnh đã trao tặng 1.200 suất học bổng; các cơ sở đoàn trao tặng gần 20.000 suất quà cho thiếu nhi góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

“Tiếp sức em đến trường” không còn là một khẩu hiệu mang tính hiệu triệu, mà đang trở thành hành động tự giác, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội dành cho thế hệ tương lai. Khi một em nhỏ được tiếp tục đến trường, đó không chỉ là niềm vui của riêng em và gia đình, mà còn là niềm hy vọng của cả xã hội. Và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng sẽ tạo nên nguồn động lực to lớn, giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm tự tin, mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Bởi vậy, hãy cùng nhau trao đi yêu thương, tiếp sức đến trường và vun đắp niềm tin để mỗi học sinh nghèo vượt khó đều có cơ hội học tập, trưởng thành và viết nên câu chuyện đẹp của chính mình.

Bài và ảnh: Lê Phượng