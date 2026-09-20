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Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

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(Baothanhhoa.vn) - Sau khi nước lũ rút, tại nhiều khu dân cư và trên các tuyến giao thông, người dân cùng lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Sau khi nước lũ rút, tại nhiều khu dân cư và trên các tuyến giao thông, người dân cùng lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Ngay khi nước rút, thầy cô giáo Trường THCS Nông Cống tổng dọn vệ sinh để đón học sinh trở lại học tập.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Trên các tuyến đường, những lớp bùn đất phủ kín được lực lượng chức năng và người dân tập trung thu dọn, trả lại mặt đường sạch, thông thoáng.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Các lực lượng xã Ngọc Lặc thu dọn bùn đất trên các tuyến đường vào khu dân cư sâu khi nước rút.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Nước rút đến đâu, thầy cô Trường Tiểu học Ngọc Trung, xã Ngọc Liên dọn vệ sinh đến đó.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Người dân xã Văn Nho tích cực dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh khu vực dân cư.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Tại các công sở của xã Tân Thành, sau khi nước rút, cán bộ, viên chức tập trung tổng dọn vệ sinh.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Tại các khu dân cư, nhà văn hóa thôn công việc vệ sinh được người dân triển khai khẩn trương.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Trong vùng rốn lũ, giáo viên các trường học xã Kim Tân tích cực dọn dẹp, vệ sinh phòng học khi nước rút.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Những vị trí cây cối, rác thải cuốn xuống dòng chảy cũng được các lực lượng xã Xuân Lập nhanh chóng giải tỏa.

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Nhằm phòng chống dịch bệnh bùng phát sau khi nước lũ rút, xã Ngọc Liên huy động lực lượng y tế tiêu độc, khử trùng các giếng nước sạch của các hộ dân bị ngập lụt.

Nhóm Phóng viên

Từ khóa:

#Nước lũ #Lực lượng chức năng #Vệ sinh môi trường #Địa phương #tổng dọn vệ sinh #Giao thông #Cuộc sống #Rác thải #khẩn trương #người dân

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