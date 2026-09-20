Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Sau khi nước lũ rút, tại nhiều khu dân cư và trên các tuyến giao thông, người dân cùng lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Ngay khi nước rút, thầy cô giáo Trường THCS Nông Cống tổng dọn vệ sinh để đón học sinh trở lại học tập.

Trên các tuyến đường, những lớp bùn đất phủ kín được lực lượng chức năng và người dân tập trung thu dọn, trả lại mặt đường sạch, thông thoáng.

Các lực lượng xã Ngọc Lặc thu dọn bùn đất trên các tuyến đường vào khu dân cư sâu khi nước rút.

Nước rút đến đâu, thầy cô Trường Tiểu học Ngọc Trung, xã Ngọc Liên dọn vệ sinh đến đó.

Người dân xã Văn Nho tích cực dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh khu vực dân cư.

Tại các công sở của xã Tân Thành, sau khi nước rút, cán bộ, viên chức tập trung tổng dọn vệ sinh.

Tại các khu dân cư, nhà văn hóa thôn công việc vệ sinh được người dân triển khai khẩn trương.

Trong vùng rốn lũ, giáo viên các trường học xã Kim Tân tích cực dọn dẹp, vệ sinh phòng học khi nước rút.

Những vị trí cây cối, rác thải cuốn xuống dòng chảy cũng được các lực lượng xã Xuân Lập nhanh chóng giải tỏa.

Nhằm phòng chống dịch bệnh bùng phát sau khi nước lũ rút, xã Ngọc Liên huy động lực lượng y tế tiêu độc, khử trùng các giếng nước sạch của các hộ dân bị ngập lụt.

Nhóm Phóng viên