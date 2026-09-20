Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Lũ trên sông Bưởi, sông Yên tiếp tục gây nguy cơ ngập vùng trũng thấp

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang xuống dần, tuy nhiên lũ trên sông Bưởi, sông Yên vẫn có khả năng gây ngập vùng trũng thấp, khu dân cư và các tuyến giao thông ven sông.

Lũ trên sông Bưởi, sông Yên tiếp tục gây nguy cơ ngập vùng trũng thấp

Mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang xuống dần, tuy nhiên lũ trên sông Bưởi, sông Yên vẫn có khả năng gây ngập vùng trũng thấp, khu dân cư và các tuyến giao thông ven sông.

Lũ trên sông Bưởi, sông Yên tiếp tục gây nguy cơ ngập vùng trũng thấp

Nước trên sông Bưởi dâng cao, gây nguy cơ ngập vùng trũng thấp. Ảnh: Hoàng Đông

Theo tin cảnh báo lũ phát lúc 9h ngày 20/9 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh đang xuống thấp dần.

Lúc 7h ngày 20/9, trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng, mực nước ở mức 3,41m, dưới báo động (BĐ) 1 là 0,59m. Trên sông Lèn, mực nước tại trạm thủy văn Lèn ở mức 3,87m, dưới BĐ1 là 0,13m; tại trạm Cụ Thôn ở mức 3,23m, trên BĐ2 là 0,23m.

Trên sông Chu, mực nước tại trạm thủy văn Cửa Đạt ở mức 28,32m, trên BĐ1 là 0,32m; tại trạm Bái Thượng ở mức 13,51m, dưới BĐ1 là 1,49m; tại trạm Xuân Khánh ở mức 5,59m, dưới BĐ1 là 3,41m.

Đáng chú ý, trên sông Bưởi, mực nước tại trạm thủy văn Thạch Quảng ở mức 13,78m, dưới BĐ1 là 0,22m; tại trạm Kim Tân ở mức 11,95m, dưới BĐ3 là 0,05m. Trên sông Yên tại trạm Chuối, mực nước ở mức 2,89m, trên BĐ2 là 0,09m.

Trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên các sông tiếp tục xuống thấp dần. Tại trạm Kim Tân trên sông Bưởi, mực nước được dự báo vẫn ở trên BĐ1; tại trạm Chuối trên sông Yên, mực nước xuống dưới BĐ1. Các trạm trên sông Chu được dự báo ở dưới BĐ1.

Cụ thể, tại trạm Kim Tân trên sông Bưởi, mực nước dự báo giảm từ 11,65m lúc 13h ngày 20/9 xuống 11,30m lúc 19h, 11m lúc 1h ngày 21/9 và 10,60m lúc 7h ngày 21/9.

Tại trạm Chuối trên sông Yên, mực nước dự báo giảm từ 2,70m lúc 13h ngày 20/9 xuống 2,40m lúc 19h, 2,10m lúc 1h ngày 21/9 và 1,70m lúc 7h ngày 21/9.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các tuyến giao thông trũng thấp thuộc lưu vực sông Bưởi, sông Yên.

Đối với lưu vực sông Bưởi, các khu vực có nguy cơ ngập gồm: Thạch Quảng, Thạch Bình, Thành Vinh, Kim Tân, Tây Đô, Vĩnh Lộc và Vân Du.

Đối với lưu vực sông Yên, các khu vực có nguy cơ ngập gồm: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và Công Chính.

Lũ có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị, ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

LP

Từ khóa:

#Mực nước #sông Yên #bưởi #vùng trũng thấp #Nguy cơ #Giao thông #Thanh hóa #Khí tượng thủy văn #Quảng Thạch #Trung Chính

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Khẩn trương tổng dọn vệ sinh sau mưa lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi nước lũ rút, tại nhiều khu dân cư và trên các tuyến giao thông, người dân cùng lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Tiếp sức em đến trường

Tiếp sức em đến trường

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - “Tiếp sức em đến trường” là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa nổi bật với các việc làm như trao học bổng, đồ dùng học tập và nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó..., đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Thông qua các hoạt động đã...
Khi tiến độ dữ liệu đất đai được “chấm điểm”

Khi tiến độ dữ liệu đất đai được “chấm điểm”

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/9/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9057/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện phương án chấm điểm việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL)...
Nhận diện từ sớm, tính toán từ xa

Nhận diện từ sớm, tính toán từ xa

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Phía sau một phương án sắp xếp lớn là năng lực chủ động và dự báo của cả hệ thống, bởi mỗi thay đổi về trường lớp, bộ máy quản trị, đội ngũ đều có thể kéo theo những vấn đề mới khi đi vào thực tế. Vì thế, muốn biết một phương án đã được tính toán...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh