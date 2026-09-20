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Xã Điền Lư huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi nước rút, xã Điền Lư đã huy động các lực lượng Công an, Quân sự, đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhân dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa bị ngập.

Xã Điền Lư huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Ngay sau khi nước rút, xã Điền Lư đã huy động các lực lượng Công an, Quân sự, đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhân dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa bị ngập.

Xã Điền Lư huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Xã Điền Lư huy động lực lượng xuống đồng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa gãy đổ, ngập úng

Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 47,4 ha cây trồng trên địa bàn xã Điền Lư thị thiệt hại, gồm 27,6 ha lúa bị gãy đổ, ngập úng và 19,8 ha cây hằng năm khác.

Ngay trong buổi sáng ngày 20/9, xã Điền Lư đã huy động 50 cán bộ chiến sỹ Công an, Quân sự, tổ đội xung kích các thôn và đoàn viên thanh niên chia thành các tổ về các khu vực ngập úng hỗ trợ nhân dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa và rau màu, trong đó ưu tiên thu hoạch diện tích bị ngập nhằm hạn chế thiệt hại về năng suất cho các loại cây trồng.

Dự kiến xã sẽ huy động lực lượng này trong 5 ngày để hỗ trợ nhân dân thu hoạch xong diện tích vùng ngập lụt.

Xã Điền Lư huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Dự kiến các lực lượng sẽ ra quân trong 5 ngày hỗ trợ nhân dân thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa ngập úng

Hiện trên địa bàn xã Điền Lư còn 378 ha lúa chưa thu hoạch đang trong thời kỳ chuẩn bị chín, đối với diện tích này, xã chỉ đạo các thôn hướng dẫn nhân dân tiêu thoát nước tại chân ruộng và tiếp tục chăm sóc để bảo đảm thu hoạch đúng thời vụ.

Đình Hà

Từ khóa:

#xã Điền Lư #Thu hoạch #Hỗ trợ nhân dân #Diện tích #Đoàn viên thanh niên #Lực lượng công an #Mưa lũ #Quân sự #Chiến sỹ công an #động lực

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