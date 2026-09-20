Nghĩa tình trong từng mái ấm

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những di chứng của chất độc hóa học vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh. Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những số phận còn chịu nhiều thiệt thòi vì hậu quả của chiến tranh.

Lãnh đạo xã Quảng Ninh trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chị Văn Thị Ngọc (thứ 3 bên phải) ở thôn Nghiêm Sênh.

Mặc dù đã 37 tuổi nhưng anh Vũ Đình Sơn, khu phố Chí Cường, xã Thiệu Quang không được nhanh nhẹn như những người cùng trang lứa. Từ khi sinh ra anh đã bị khiếm thính và chậm phát triển trí tuệ do ảnh hưởng của chất độc hóa học, vì vậy sinh hoạt hàng ngày của anh đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bố. Ông Vũ Đình Hoa - bố đẻ của anh Sơn - chia sẻ: “Sau nhiều năm tham gia chiến đấu tại chiến trường phía Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, năm 1977 tôi xuất ngũ trở về địa phương với thương tật 61% và bị nhiễm chất độc hóa học. Tôi có 6 người con thì 2 con bị di chứng, trong đó cháu Sơn là nặng nhất, không tự phục vụ được. Bản thân tôi cũng tuổi cao, sức yếu nên cuộc sống còn nhiều vất vả. Nhiều năm qua gia đình sống trong ngôi nhà đã xuống cấp”.

Căn nhà được gia đình ông Hoa xây dựng từ năm 1989, theo thời gian, mái ngói đã mục, tường bị bong tróc và gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm, nhất là mùa mưa bão. Vì thế, khi địa phương triển khai chính sách hỗ trợ, sửa chữa, xây dựng nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình ông Hoa vô cùng phấn khởi. Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và chung tay của người thân, bà con hàng xóm, sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà rộng 50m2 trị giá 170 triệu đồng đã được hoàn thành, giúp gia đình ông ổn định cuộc sống và chăm sóc người con trai đang mang trên mình những di chứng chất độc da cam.

Niềm vui ấy cũng được hiện hữu trong ngôi nhà mới kiên cố của chị Văn Thị Ngọc, thôn Nghiêm Sênh, xã Quảng Ninh, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi. Do di chứng của chất độc hóa học, nên khả năng nghe, nói của bà Ngọc cũng hạn chế và thường xuyên ốm đau, vì vậy cuộc sống còn gặp khó khăn, nhiều năm qua bà sống trong căn nhà cũ do bố mẹ để lại. “Cuộc sống của tôi luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Khi được chính quyền địa phương xét hỗ trợ xây dựng nhà, tôi mừng lắm. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cùng sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, sau hơn 2 tháng khởi công, ngôi nhà mới kiên cố với tổng trị giá 240 triệu đồng được hoàn thành. Hằng ngày, bà con trong thôn cũng thường xuyên sang hỏi thăm, động viên, giúp tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, chị Ngọc xúc động nói.

Hiện nay, toàn tỉnh có 350.377 người có công với cách mạng, trong đó có 16.320 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cấp ủy và chính quyền các địa phương đã chủ động rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch và chính xác. Cùng với nguồn kinh phí của Nhà nước, các địa phương cũng tích cực vận động các nguồn xã hội hóa từ các cá nhân và đơn vị, tổ chức để hỗ trợ các gia đình. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, 59 ngôi nhà đã được xây mới và sửa chữa, mang lại niềm vui ấm áp trong mỗi gia đình.

Những mái nhà kiên cố không chỉ là nơi để che nắng, che mưa mà còn góp phần sưởi ấm những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Từ việc làm cụ thể, thiết thực đó, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Trung Hiếu