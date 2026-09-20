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Thiết thực chương trình tình nguyện tại xã Đồng Lương

Nguyễn Đạt
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị: Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá, và Công ty CP Dược phẩm Hoàng Giang, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Đồng Lương.

Thiết thực chương trình tình nguyện tại xã Đồng Lương

Ngày 20/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị: Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá, và Công ty CP Dược phẩm Hoàng Giang, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Đồng Lương.

Thiết thực chương trình tình nguyện tại xã Đồng Lương

Các y, bác sĩ khám bệnh cho trẻ em xã Đồng Lương.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của các bệnh viện đã khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân, trẻ em trên địa bàn xã.

Thiết thực chương trình tình nguyện tại xã Đồng Lương

Các đại biểu trao tặng máy in cho Trường Tiểu học Đồng Lương.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 4 máy in cho trường Tiểu học Đồng Lương; 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức chương trình “Vui Trung thu” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 170 triệu đồng.

Thiết thực chương trình tình nguyện tại xã Đồng Lương

Các đại biểu trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Trường Tiểu học Đồng Lương.

Những hoạt động tình nguyện thiết thực ở xã Đồng Lương nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, để những bước chân tình nguyện trở thành những dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người dân.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa #Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa #Bệnh viện Nhi Thanh Hóa #xã Đồng Lương #Chương trình #Bệnh viện Tâm thần #Hoàng Giang #Trường Tiểu học #Đoàn thanh niên

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