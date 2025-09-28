Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 28/9, các phương tiện khai thác thủy sản ở các địa phương ven biển đang neo đậu tại bến là 6.420 phương tiện/20.243 lao động; hiện còn 111 phương tiện/337 lao động đang hoạt động trên biển.

Cụ thể tại các vùng biển: Hải Phòng 1 phương tiện/3 lao động; Hưng Yên - Ninh Bình 5 phương tiện/10 lao động; Thanh Hóa 73 phương tiện/152 lao động; Nghệ An 17 phương tiện/34 lao động; Quảng Ngãi 1 phương tiện/4 lao động; Khánh Hoà 8 phương tiện/80 lao động; TP Hồ Chí Minh 2 phương tiện/16 lao động; Đắk Lắk 2 phương tiện/20 lao động.

Các phương tiện đều nắm được thông tin về bão số 10 và thường xuyên giữ thông tin liên lạc với gia đình, chính quyền địa phương.