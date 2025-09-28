Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi
Để đảm bảo an toàn cho tàu cá neo đậu tránh bão số 10 (Bualoi), Ban Quản lý các cảng cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các lực lượng ổn định vị trí neo đậu tàu thuyền, tránh va chạm hoặc trôi dạt khi bão đổ bộ. Đồng thời, hướng dẫn ngư dân kiểm tra hệ thống điện, bếp gas, thiết bị máy móc, các phương tiện phòng chống cháy nổ trên tàu.
Tàu cá neo đậu tại âu tránh trú bão Lạch Trường, xã Hoa Lộc.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sầm Sơn hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biển sắp xếp, hướng dẫn ngư dân đưa tàu cá vào vị trí tránh trú bão.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn ngư dân vận hành bình chữa cháy và các phương tiện phòng, chống cháy nổ trên tàu, bảo đảm an toàn trong thời gian neo đậu tránh trú bão.
Ngư dân chằng néo các trang thiết bị trên tàu.
Các lực lượng tích cực hướng dẫn các quy định về an toàn cháy nổ trên tàu cá cho ngư dân.
Ngoài ra, các lực lượng lồng ghép tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU.
Để bảo đảm an ninh trật tự, các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra tàu cá neo đậu tại các khu tránh trú bão.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 28/9, các phương tiện khai thác thủy sản ở các địa phương ven biển đang neo đậu tại bến là 6.420 phương tiện/20.243 lao động; hiện còn 111 phương tiện/337 lao động đang hoạt động trên biển.
Cụ thể tại các vùng biển: Hải Phòng 1 phương tiện/3 lao động; Hưng Yên - Ninh Bình 5 phương tiện/10 lao động; Thanh Hóa 73 phương tiện/152 lao động; Nghệ An 17 phương tiện/34 lao động; Quảng Ngãi 1 phương tiện/4 lao động; Khánh Hoà 8 phương tiện/80 lao động; TP Hồ Chí Minh 2 phương tiện/16 lao động; Đắk Lắk 2 phương tiện/20 lao động.
Các phương tiện đều nắm được thông tin về bão số 10 và thường xuyên giữ thông tin liên lạc với gia đình, chính quyền địa phương.
