Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thời sự

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Hải Đăng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo an toàn cho tàu cá neo đậu tránh bão số 10 (Bualoi), Ban Quản lý các cảng cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các lực lượng ổn định vị trí neo đậu tàu thuyền, tránh va chạm hoặc trôi dạt khi bão đổ bộ. Đồng thời, hướng dẫn ngư dân kiểm tra hệ thống điện, bếp gas, thiết bị máy móc, các phương tiện phòng chống cháy nổ trên tàu.

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Để đảm bảo an toàn cho tàu cá neo đậu tránh bão số 10 (Bualoi), Ban Quản lý các cảng cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các lực lượng ổn định vị trí neo đậu tàu thuyền, tránh va chạm hoặc trôi dạt khi bão đổ bộ. Đồng thời, hướng dẫn ngư dân kiểm tra hệ thống điện, bếp gas, thiết bị máy móc, các phương tiện phòng chống cháy nổ trên tàu.

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Tàu cá neo đậu tại âu tránh trú bão Lạch Trường, xã Hoa Lộc.

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sầm Sơn hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền.

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biển sắp xếp, hướng dẫn ngư dân đưa tàu cá vào vị trí tránh trú bão.

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn ngư dân vận hành bình chữa cháy và các phương tiện phòng, chống cháy nổ trên tàu, bảo đảm an toàn trong thời gian neo đậu tránh trú bão.

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Ngư dân chằng néo các trang thiết bị trên tàu.

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Các lực lượng tích cực hướng dẫn các quy định về an toàn cháy nổ trên tàu cá cho ngư dân.

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Ngoài ra, các lực lượng lồng ghép tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU.

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Bualoi

Để bảo đảm an ninh trật tự, các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra tàu cá neo đậu tại các khu tránh trú bão.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 28/9, các phương tiện khai thác thủy sản ở các địa phương ven biển đang neo đậu tại bến là 6.420 phương tiện/20.243 lao động; hiện còn 111 phương tiện/337 lao động đang hoạt động trên biển.

Cụ thể tại các vùng biển: Hải Phòng 1 phương tiện/3 lao động; Hưng Yên - Ninh Bình 5 phương tiện/10 lao động; Thanh Hóa 73 phương tiện/152 lao động; Nghệ An 17 phương tiện/34 lao động; Quảng Ngãi 1 phương tiện/4 lao động; Khánh Hoà 8 phương tiện/80 lao động; TP Hồ Chí Minh 2 phương tiện/16 lao động; Đắk Lắk 2 phương tiện/20 lao động.

Các phương tiện đều nắm được thông tin về bão số 10 và thường xuyên giữ thông tin liên lạc với gia đình, chính quyền địa phương.

Hải Đăng

Từ khóa:

#Phương tiện #Lao động #Tp Hồ Chí Minh #Neo đậu #Tàu cá #Ban Quản lý #Thanh hóa #Tránh trú bão #Chính quyền địa phương #Bão số 10

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tuổi trẻ xã An Nông vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Tuổi trẻ xã An Nông vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Nông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng đại diện lãnh đạo xã An Nông.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long