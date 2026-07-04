Báo cáo về đầu tư quốc phòng của gia đình ông Trump dấy lên tranh luận về xung đột lợi ích

Một báo cáo mới cho biết hai con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp công nghệ quốc phòng nhận các hợp đồng và nguồn tài trợ liên bang trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Thông tin đã làm dấy lên tranh luận về nguy cơ xung đột lợi ích, trong khi gia đình ông Trump và Nhà Trắng bác bỏ các chỉ trích.

Một báo cáo mới cho biết hai con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp công nghệ quốc phòng nhận các hợp đồng và nguồn tài trợ liên bang trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Ảnh chụp màn hình.

Một báo cáo mới công bố cho biết Donald Trump Jr. và Eric Trump, hai con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đầu tư vào ít nhất 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng và an ninh.

Theo báo cáo, kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, các doanh nghiệp này đã nhận khoảng 3,7 tỷ USD từ các hợp đồng và nguồn tài trợ của Chính phủ Mỹ. Một số công ty đạt mức tài trợ cao nhất từ Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm qua, trong khi một số khác lần đầu tiên giành được các hợp đồng liên bang.

Báo cáo cũng đề cập đến các khoản đầu tư vào một số doanh nghiệp phát triển máy bay không người lái (UAV), robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ quốc phòng tiên tiến. Trong đó có một công ty khởi nghiệp về UAV sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán đã nhận đơn đặt hàng máy bay không người lái đánh chặn từ Không quân Mỹ.

Ngoài lĩnh vực UAV, Donald Trump Jr. được cho là có liên hệ đầu tư, thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm 1789 Capital với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và an ninh quốc gia. Eric Trump cũng được cho là đã đầu tư vào một công ty robot sau này nhận được hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ để thử nghiệm robot hình người phục vụ các mục đích quân sự.

Ông Eric Trump (bên trái) và ông Donald Trump Jr. Ảnh: Wikimedia.

Báo cáo đã làm dấy lên những tranh luận về khả năng xảy ra xung đột lợi ích. Một số chuyên gia về đạo đức công vụ và cựu quan chức Mỹ cho rằng việc người thân của Tổng thống đầu tư vào các lĩnh vực đang được Chính phủ Mỹ tăng chi tiêu có thể ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng.

Trong khi đó, đại diện của Donald Trump Jr. khẳng định ông không tham gia vào quá trình ra quyết định về các hợp đồng của Chính phủ Mỹ và không làm việc với các cơ quan liên bang thay mặt cho những doanh nghiệp mà ông đầu tư hoặc cố vấn.

Người phát ngôn của Eric Trump cũng cho biết ông chỉ là nhà đầu tư thụ động, không tham gia điều hành doanh nghiệp cũng như không liên quan đến việc ký kết hoặc giám sát các hợp đồng của Chính phủ.

Nhà Trắng bác bỏ các chỉ trích, cho rằng đây là những cáo buộc mang động cơ chính trị nhằm vào gia đình Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định các hoạt động mua sắm quốc phòng được thực hiện theo các quy định và quy trình hiện hành.

Bích Hồng

Nguồn: APT