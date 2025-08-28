Bản làng Yên Nhân sau ngày lũ dữ, hàng chục ngôi nhà bị cuốn sập

Lũ ống sau hoàn lưu bão số 5 đã khiến xã Yên Nhân (Thanh Hóa) tan hoang, hơn hai chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều hộ dân mất tài sản, nhiều thôn bản vẫn bị cô lập.

Chiều 28/8, có mặt tại xã Yên Nhân, phóng viên ghi nhận nhiều thôn bản vẫn ngổn ngang bùn đất, cây gỗ và đá tảng vùi lấp lối đi. Những ngôi nhà bị lũ cuốn chỉ còn trơ nền móng.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều gia đình phải tạm trú trong các lán tạm và chờ lực lượng chức năng tiếp tế lương thực, nước uống.

Đến nay, nhiều thôn bản vẫn bị cô lập, giao thông chia cắt, cuộc sống người dân rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.

Lực lượng chức năng phải căng mình băng qua những điểm sạt lở nguy hiểm để đưa nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập. Con đường dẫn vào bản bị đất đá tràn xuống lấp kín, nhiều đoạn chỉ còn lối mòn nhỏ, trơn trượt, một bên là vách núi, bên kia là vực sâu.

Nhiều lao động đi làm ăn xa nghe tin bản làng bị lũ đã tức tốc trở về. Trên đường, ai nấy đều nóng ruột, điện thoại gọi về nhưng không liên lạc được với người thân. Đường bị sạt lở, họ phải đi bộ, có người vượt hàng chục cây số đường đèo trơn trượt, ướt sũng mưa chỉ mong sớm nhìn thấy mái nhà, cha mẹ, vợ con còn bình an.

Ngôi nhà của gia đình chị Hà Thị Phúc (40 tuổi, thôn Na Nghịu) bị lũ cuốn sập hoàn toàn, chị cho biết: “Khoảng 8 giờ, ngày 26/8 khi tôi đang dọn đồ, lũ bất ngờ ập xuống. Chỉ trong vài phút, đất đá từ trên núi ào xuống, chúng tôi chỉ kịp ôm con tháo chạy, toàn bộ tài sản phải bỏ lại”.

Gia đình chị Phúc có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo. Tháng 6 vừa qua, chị được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, vay mượn thêm bà con để dựng căn nhà trị giá 100 triệu đồng. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì chỉ sau một tháng vào ở, căn nhà đã bị lũ cuốn sập, toàn bộ lương thực và vật dụng thiết yếu bị cuốn trôi. “Giờ chúng tôi trắng tay, chẳng còn nhà để ở, tương lai mịt mù quá”, chị Phúc nghẹn ngào.

Nhiều nhà dân bị cuốn trôi chỉ còn lại nền móng.

Không chỉ gia đình chị Phúc, anh Trần Văn Tới (thôn Chiềng) cũng mất toàn bộ kho hàng tạp hóa, căn nhà kiên cố bị lũ cuốn trôi, ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Sát bên, ngôi nhà mới xây của anh Vi Văn Quang cũng nứt toác, phần móng bị xói lở nghiêm trọng.

Nhiều gia đình may mắn giữ được mạng sống trong gang tấc. Anh Lương Văn Hùng (38 tuổi, thôn Na Nghịu) nhặt số vật dụng còn sót lại vừa rưng rưng nhớ lại cảnh con trai bị bùn đất cuốn đi: “Tôi lao vào dòng bùn tìm con trong tuyệt vọng, may mắn phát hiện cháu khi đất đã ngập ngang ngực. Ôm con lên tôi nghẹn thở, chỉ sợ mất con”.

Sau khi nước lũ rút, khắp bản làng ngổn ngang những vật dụng còn sót lại. Chiếc tủ lạnh méo mó nằm chỏng chơ bên đống bùn đất, quần áo loang lổ bám đầy bùn treo vắt tạm lên hàng rào, vài tấm ván giường gãy nát trôi dạt ra tận bờ suối.

Trên nền đất ẩm ướt, người dân cố nhặt nhạnh từng chiếc bát, chiếc thìa còn dùng được, gom lại làm tạm sinh hoạt qua ngày.

Xen lẫn trong đống đổ nát, những kỷ vật như gấu bông của các cháu, khung ảnh gia đình, sách vở của con trẻ... ướt sũng, nhàu nát khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Theo UBND xã Yên Nhân, toàn xã có 166 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, trong đó 22 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Công an xã đã khẩn trương di dời 123 hộ với 492 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hiện xã Yên Nhân vẫn mất điện, nhiều điểm mất sóng điện thoại, công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai đang được triển khai khẩn trương nhưng còn gặp nhiều khó khăn do giao thông chia cắt.

Tuyến quốc lộ 47 đi qua địa bàn có 16 điểm sạt lở, nhiều thôn như Na Nghịu, Khong, Mỵ vẫn đang bị cô lập, mới chỉ tiếp cần được bằng đi bộ lội qua cả điểm sạt lở, hiện nay chưa thể tiếp cận để thống kê đầy đủ thiệt hại.

Bà Lê Thị Yến (SN 1966, thôn Na Nghịu) không may bị đất đá vùi trúng khiến chân gãy. Con đường vào thôn bị chia cắt, xe cứu thương không thể tiếp cận. Lực lượng chức năng cùng bà con hàng xóm đã thay nhau cõng bà Yến băng qua những đoạn đường sạt lở, trơn trượt để đưa ra ngoài, để kịp thời đưa nạn nhân đến nơi an toàn, chuyển đi bệnh viện chữa trị.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Công an xã Yên Nhân, cho biết lực lượng chức năng đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả, mở đường vào các thôn bị cô lập. “Có nơi như thôn Khong, thôn Mỵ, chúng tôi phải băng rừng hơn 3 giờ đồng hồ để gùi lương thực, nước uống vào tiếp tế, cố gắng không để bà con thiếu đói, khát”, ông nói.

Hoàng Đông