Bàn giao “Nhà nhân ái” cho hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 8/7, tại xã Quảng Ngọc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao “Nhà nhân ái” cho hội viên Lê Thị Duyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ bàn giao nhà nhân ái cho bà Lê Thị Duyên.

Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 kiên cố có diện tích khoảng 50m2 đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng hơn 150 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động nguồn lực hỗ trợ 80 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do gia đình bà Duyên vay mượn và nhận sự hỗ trợ từ người thân để hoàn thiện công trình.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh bàn giao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho bà Lê Thị Duyên.

Tại lễ bàn giao, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao hỗ trợ đợt 2 với số tiền 40 triệu đồng cho bà Duyên, hoàn tất mức hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới.

Bà Lê Thị Duyên (sinh năm 1940) ở thôn Kim Lâm Đồng, nhiều năm qua sống một mình trong căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy truyền thống tương thân tương ái, huy động các nguồn lực chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, giúp các đối tượng yếu thế ổn định cuộc sống và vươn lên.

Thùy Linh