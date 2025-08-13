Bài học cảnh tỉnh về thiếu hiểu biết pháp luật

Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với các bị cáo Lô Đ.D. và Lô Đ.V. về tội “Giết người” theo quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Một phiên tòa giả định, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THPT Như Xuân.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống trước đó giữa Lô Đ.D. và Đinh V.T., nên hai bên hẹn nhau ra bờ đập Thanh Trung để đánh nhau. D. về nhà kể lại sự việc cho anh trai là Lô Đ.V. nghe và rủ V. đi cùng. Khi đi, V. chủ động mang theo 2 ống tuýp bằng kim loại. Hai anh em còn rủ thêm 2 người khác cùng đi. Đến địa điểm đã hẹn, hai bên thách thức, chửi bới và xông vào đánh nhau. Trong lúc xảy ra xô xát, D. và V. đã dùng gậy bóng chày, ống tuýp bằng kim loại để đánh đối phương, khiến 3 thanh niên trong nhóm của T. bị tổn hại sức khỏe, trong đó có một người bị máu tụ ngoài màng cứng, vỡ lún xương sọ vùng thái dương đỉnh trán, tổn hại 66% sức khỏe.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo mặc dù nhận thức được việc dùng hung khí huy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể người khác, có thể gây ra hậu quả chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi trên của bị cáo là rất nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của con người, không những thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng của người khác mà còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội.

Hội đồng xét xử tuyên phạt D. và V. phạm tội “Giết người”, trong đó, D. phải chịu mức án 4 năm tù; V. phải chịu mức án lên tới 12 năm tù. Cũng trong vụ án trên, 2 thanh niên đi cùng anh em D. và V. cũng phải chịu mức án lần lượt là 8 năm và 12 năm tù về tội “Giết người”. Có 7 thanh niên khác tham gia vụ việc cũng bị tuyên phạt mức án từ 18 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đầu tháng 6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự nhóm thanh niên để điều tra, làm rõ hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Nhóm gồm 21 thanh niên do Nguyễn Ngọc S., sinh năm 2007 ở thị xã Bỉm Sơn cũ cầm đầu điều khiển 10 xe máy mang theo dao phóng lợn, dao mèo, dao quắm, ná cao su và hàng chục vỏ chai bia rủ nhau đi lượn phố và gây sự với người đi đường. Cả nhóm di chuyển từ thị xã Bỉm Sơn cũ vào TP Sầm Sơn cũ sau đó ngược lên TP Thanh Hóa cũ. Khi đến Ngã ba Môi thì gặp một nhóm đi xe máy di chuyển theo hướng ngược lại thì đã đuổi đánh, chém gây thương tích cho 2 người. Cả nhóm tiếp tục di chuyển về khu vực TP Thanh Hóa cũ thì gặp và khiêu khích tiếp với một nhóm thanh niên khác. Do bị khiêu khích, nhóm này đã mang theo dao, kiếm quay lại tìm và đuổi đánh nhóm của Nguyễn Ngọc S., khiến một xe máy chở 3 người trong nhóm lao lên vỉa hè, va chạm với một xe ô tô dừng đỗ bên đường, làm 2 thanh, thiếu niên bị thương nặng. Vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Ngọc Khang, Chi nhánh số 6, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, người thường xuyên tham gia trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chưa thành niên trong các vụ án hình sự, cho biết: Các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tuy nhiên, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng vi phạm là người dưới 18 tuổi, thậm chí có không ít đối tượng dưới 16 tuổi. Việc gia tăng các vụ việc vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên đang là một vấn đề đáng lo ngại, với xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng.

Ở độ tuổi “nổi loạn”, nhiều em đang tìm cách chứng tỏ bản thân, khi xảy ra mâu thuẫn thì có khuynh hướng giải quyết bằng bạo lực. Thậm chí, trong một số vụ việc còn sử dụng vũ lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn, khiến nhiều thanh niên phải bước chân vào con đường lao lý với tội danh, mức hình phạt nghiêm khắc, không chỉ là cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, thậm chí là những vụ án giết người. Đây là bài học dành cho rất nhiều thanh, thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật. Đây cũng là lời cảnh tỉnh nếu không có sự quan tâm, định hướng đúng đắn, quản lý, giám sát thường xuyên từ phía gia đình, nhà trường thì nhiều thanh, thiếu niên ở độ tuổi này rất dễ đi “lạc” đường. Từ việc gia tăng các vụ việc vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, cũng cần những cách thức phù hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên, giúp các em hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật.

Bài và ảnh: Minh Hiền