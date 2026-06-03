Bác sĩ tích cực điều trị các bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn bọ xít rừng

Ngày 2/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho 3 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bọ xít rừng.

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm khám cho bệnh nhân.

Trước đó, các bệnh nhân gồm: Phạm Đức Tăng (sinh năm 1984), Hà Văn Nam (sinh năm 1983) và Hà Thị Quyệt (sinh năm 1990), ở xã Phú Xuân, được chuyển từ tuyến dưới lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng mệt nhiều, đau bụng, nôn, tiêu chảy, một số trường hợp xuất hiện khó thở và đau tức ngực.

Theo các bác sĩ, cả 3 bệnh nhân đều có tiền sử ăn bọ xít rừng trong bữa tối 27/5 cùng 3 người khác.

Sau khoảng một ngày, các bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường và được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Đến ngày 30/5, Phạm Đức Tăng, Hà Văn Nam và Hà Thị Quyệt diễn biến nặng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân có tình trạng tăng men gan, tăng men cơ ở mức cao, nghi ngờ tổn thương cơ vân do ngộ độc. Một số chỉ số xét nghiệm ghi nhận tăng hàng chục lần so với bình thường.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã triển khai các biện pháp điều trị tích cực, theo dõi sát chức năng gan, tim mạch và các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh.

Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe các bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn còn biểu hiện rối loạn tiêu hóa nên tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ngộ độc do côn trùng lạ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ việc này, các bệnh nhân đều có biểu hiện tổn thương cơ vân, men gan tăng cao. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm như suy gan, suy thận cấp, rối loạn điện giải hoặc tổn thương đa cơ quan.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại côn trùng, động vật lạ làm thực phẩm khi chưa được kiểm chứng về độ an toàn. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy, khó thở hoặc mệt mỏi sau ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Tô Hà